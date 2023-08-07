Воздушный десант как ступень в карьере

Собственно парашютная подготовка – лишь одна из ступеней общей подговки десантников. Она включает пять прыжков, из которых один ночной. Фото Reuters.

Израильские парашютисты – элита армии и государства

Создателем израильских парашютных частей считается майор Йоэль Пелеги. Он был ветераном Хаганы – подпольной сионистской военной самообороны еврейских поселений в Палестине. Во время Второй мировой войны Пелеги и более 100 его соотечественников прошли курс в британской военной парашютной школе.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Йоэль Пелеги после образования Государства Израиль в 1948 году организовал военную парашютную школу, на базе которой был создан отряд в 250 человек. Отряд использовался для рейдов в тыл противника.

В 1950 году был создан 890-й парашютный батальон, который возглавил майор Иегуда Харари. В 1956 году в ответ на усиления арабских армий была создана бригада парашютистов в составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В состав первого соединения вошли 890-й батальон парашютистов, 101-й отряд спецназовцев и батальон Нахаль. Бригада должна была высаживаться в тылу арабских армий и нарушать их коммуникации.

В последующие годы в составе бригады был создан Сайерет Цанханим (спецназ парашютистов). Кроме того, позднее были сформированы четыре резервные парашютные бригады на случай войны. На основе военных достижений и военно-научных разработок офицеров-парашютистов в разные годы были созданы спецподразделения Сайерет Маткаль, Дувдеван, Маглан, которые проходят парашютную подготовку.

Достижения израильских парашютистов в различных войнах были столь результативны, что израильский Генштаб принял решение, чтобы другие спецподразделения учились у парашютистов. Парашютную подготовку стали проходить в Сайерет Голани, Сайерет Гивати, Сайерет Нахаль (спецназы элитных израильских бригад). Спецподразделения овладели парашютной тактикой боя на земле, разработанной офицерами-парашютистами.

СОСТАВ И ПОДГОТОВКА

В бригаду парашютистов на сегодняшний день входят три парашютных батальона, разведывательный батальон и рота связи. Наиболее прославленным считается 890-й батальон. Он был создан первым и стал ядром, вокруг которого были сформированы другие парашютные части Армии обороны Израиля.

Знаменит и 202-й парашютный батальон. Он был создан на основе 101-го отряда спецназа, совершившего много подвигов. Отряд использовал рейдовую тактику в борьбе с террором и диверсиями. 101-й парашютный батальон был создан позднее и введен в состав бригады позднее вместо батальона Нахаль (сокращение от «сражающаяся пионерская молодежь»), преобразованного в пехотную бригаду.

Разведывательный батальон включает три роты. Сайерет Цанханим занимается разведкой, диверсиями, борьбой с террором, борьбой с партизанами, атакой штабов противника. Противотанковая рота занимается борьбой с танками и бронированной техникой. Рота вооружена джипами и противотанковым оружием. Наконец, инженерная рота осуществляет минирование и разминирование в интересах командования бригады.

Обучение парашютистов длится около года. Первая ступень – пехотная подготовка, которая включает стрельбу из американского и израильского стрелкового оружия, метание гранат, передвижение в составе тактических подразделений. Дается также инженерная подготовка.

Вторая ступень – парашютная подготовка. Она включает пять прыжков, из которых один ночной.

Третья ступень – бой на застроенной территории. В процессе подготовки изучаются тактика передвижения во время боя в городе, штурмовой бой, противодействие снайперам, маскировка в городе, захват зданий, уничтожение групп противника в городе. Четвертая ступень проходит в школе контрпартизанской борьбы. Бойцы учатся действовать против небольших групп противника, использующих легкое вооружение. Тренировки проходят на открытой равнинной, холмистой и горной местности. Обучение завершается 90-километровым маршем на сдачу парашютного берета, который проходит по пересеченной местности. Парашютисты совершают марш-бросок (бегут, идут, несут на носилках раненых) в полном боевом снаряжении с оружием.

Наконец, пятую ступень проходят только бойцы Сайерет Цанханим. Это антитеррористическая подготовка, которая включает штурм различных объектов и освобождение заложников.

ИЗВЕСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Уже в 1950-е годы израильские парашютисты стали проводить боевые операции. Был проведен ряд акций возмездия против палестинских федаинов (партизан). Кроме того, было осуществлены операции против египетской армии, поддерживающей федаинов, и сирийской армии, обстреливающей Израиль. Операции включали скрытые атаки парашютных подразделений.

Первой по-настоящему крупной войной, обкатавшей израильских парашютистов, была Синайская кампания 1956 года. Только что сформированная 35-я бригада парашютистов действовала в качестве передовой атакующей части. Командование бригады высадило два парашютных десанта в тылу египетских войск. Часть бригады совершила марш в 300 км по Синайскому полуострову. Вместе с другими израильскими подразделениями парашютисты отрезали египетские войска на Синае от основных египетских сил и выиграли войну.

В следующий раз парашютисты проявили себя во время Шестидневной войны 1967 года. К этому периоду было сформировано еще две парашютные бригады из резервистов, которых мобилизовали для участия в боевых действиях. Парашютные части действовали в качестве мобильной наступательной силы в составе пехотных дивизий при поддержке танков и артиллерии. Генштаб часто перебрасывал парашютистов на вертолетах в качестве десанта для захвата ключевых объектов. Парашютисты вместе с пехотой при поддержке авиации захватили Газу и Синайский полуостров и вышли к берегам Суэцкого канала.

После победы над армией Египта парашютисты были переброшены на Иорданский фронт. Иордания была связана с Египтом военным союзом – так же, как и Сирия. Парашютисты участвовали в сражении за Иерусалим против отборных частей иорданской армии и отбросили противника за много километров от этого города. По завершении этой операции парашютисты были переброшены на сирийский фронт и участвовали в разгроме сирийской армии.

В ходе войны на истощение (1967–1970) израильские парашютисты успешно провели операции против египетской и иорданской армий и палестинских вооруженных формирований. В 1968 году израильская армия сражалась при Караме против иорданской армии и палестинских боевиков. Парашютисты были переброшены на вертолетах и стали ключевой силой в одержанной победе.

В декабре 1969 года парашютисты захватили и уничтожили египетскую радиолокационную станцию на берегу Суэцкого канала. В январе 1970 года подразделение парашютистов захватило египетский остров Шадван.

Во время войны Судного дня в 1973 году парашютисты сражались вместе с израильскими бронеподразделениями против египетских танков. Они сыграли ключевую роль в победе над египетской армией. На сирийском фронте парашютисты разгромили иракскую танковую бригаду.

В ходе первой и второй ливанских войн парашютисты были решающей силой против вооруженных формирований палестинцев, Сирийской армии, боевиков группировки Хезболла. Командование израильской армии доверяло парашютистом важнейшие операции. В результате, Армия обороны Израиля несла меньше потерь и побеждала.

Парашютисты неоднократно проявляли себя в борьбе с террором. Они успешно выполнили свою миссию в Энтеббе (Уганда), блокировав угандийские войска в аэропорту и обеспечив Сайерет Маткаль успех в операции по освобождению заложников.

В нулевые годы парашютисты сражались против боевиков ХАМАС в Газе, что привело к уменьшению палестинского террора.

ЗНАМЕНИТЫЕ ОФИЦЕРЫ

Генерал-майор Ицхак Хофи начал службу в парашютных частях сержантом. Вскоре он продвинулся в офицеры. В 1962 – 1964 годах был командиром 35-й бригады парашютистов. Во время войны Судного дня возглавлял Северное командование и сражался против Сирии. Части под его командованием одержали победу над сирийской армией.

После войны Ицхак Хофи стал начальником Генерального штаба ЦАХАЛ. Позднее он возглавил израильскую разведку Моссад. Под его руководством израильская разведка провела ряд успешных операций: обеспечение успеха израильских спецподразделений в Энтеббе, охота за руководством палестинских террористов, операция по иракской ядерной программе. Ицхак Хофи показал себя творческим и результативным военным руководителем.

Будущий генерал-майор Эли Зейра начал службу в отрядах самообороны Хагана. В 1960–1962 годах был командиром бригады парашютистов. Во время войны Судного дня возглавлял израильскую военную разведку АМАН.

Генерал-лейтенант Шауль Мофаз начал службу рядовым парашютистом. Быстро выбился в офицеры. Участвовал в Шестидневной войне, войне на истощение, войне Судного дня, освобождал заложников в Энтеббе. В 1986 году командовал бригадой парашютистов, воевал в Ливане. Возглавлял Генеральный штаб ЦАХАЛ. Позже стал министром обороны.

Генерал-лейтенант Амнон Липкин Шахак начал службу рядовым парашютистом. Выдвинулся в офицеры и стал командиром роты. В 1977 году стал комбригом парашютистов. Затем возглавил военную разведку. Затем стал начальником Генштаба.

Генерал-лейтенант Моше Яалон начал службу рядовым парашютистом. Позже стал командиром Сайерет Цанханим. Командовал Сайерет Маткаль в период Ливанской войны 1982 года. Возглавил Генштаб. Позже стал министром обороны.

Израильские парашютисты пользуются уважением в обществе. Израильская молодежь стремится попасть служить в бригаду парашютистов, так как в ней служили многие уважаемые государственные и военные деятели. Кроме того, парашютисты овладевают особыми боевыми навыками, которые позволяют им построить военную карьеру. Офицеров-парашютистов часто переводят в другие воинские части для их укрепления. Нередко парашютисты продолжают службу и в Генштабе.

ТАКТИКА, ТЕХНИКА, МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Израильские парашютисты совершают высадки на парашютах в тыл противника, и это основное их предназначение. С 1960-х годов разработана концепция применения парашютистов во взаимодействии с вертолетами, которые осуществляют их переброску.

В ходе общевойскового боя парашютные части взаимодействуют с танками, артиллерией, авиацией, пехотой, инженерными подразделениями. Парашютистов задействуют в качестве элитной силы для атаки коммуникаций противника.

Подразделения парашютных бригад используют в контрпартизанской борьбе против отрядов Хезболлы и ХАМАС. Сайерет Цанханим задействуют для поддержки антитеррористических операций.

Израильские парашютисты используют военную технику американского производства. На вооружении состоят гусеничные бронетранспортеры М-113, колесные бронемашины «Хамви». Для переброски парашютистов используются транспортные самолеты «Геркулес С-130», вертолеты CH-53, SH-60.

В мирное время в ЦАХАЛ действует только 35-я парашютная бригада. Во время войны по приказу Генштаба развертываются из резервистов еще четыре парашютные бригады. Они включаются в корпус парашютистов и действуют на важных направлениях

ПАРАШЮТИСТЫ ДРУГИХ СТРАН

Десантные части США – самые большие в мире. Они включают 82-ю, 101-ю, 11-ю воздушно-десантные дивизии и 173-ю воздушно-десантную бригаду. Численность двух первых дивизий по 20 тыс. человек, они входят в 18-й воздушно-десантный корпус. 173-я бригада сейчас базируется в Италии, 11-я дивизия – на Аляске. ВДВ США не имеют резервных частей.

Российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) – вторые по численности. Они имеют в своем составе танки, артиллерию, инженерные части. ВДВ включают четыре дивизии, три бригады и бригаду спецназа.

Великобритания имеет в составе своей армии бригаду парашютистов. Франция также имеет в составе армии одну бригаду и один полк парашютистов. Во многих странах мира парашютисты действуют в составе отдельных бригад или батальонов.

При этом только в израильской армии есть резервные части парашютистов. И это позволяет ей усиливаться и проводить успешные операции во время войны.

Тимур Ахметов

Тимур Шамилевич Ахметов – журналист.