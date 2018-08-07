Ярославский радиозавод и РКС будут сотрудничать в производстве аппаратуры для спутников

На площадке завода ранее прошел запуск корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (входит в концерн "РТИ") и АО "Российские космические системы" (РКС) подписали соглашение о совместном развитии сотрудничества в области разработки и производства бортовой космической аппаратуры, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение предполагает, что Ярославский радиозавод определяется центром компетенций по направлениям навигации, космической связи, созданию аппаратуры командно-измерительной системы и телеметрии, созданию перспективных подсистем и модулей полезной нагрузки для космических аппаратов, созданию контрольно-проверочной аппаратуры. "Мы договорились утвердить предварительный перечень работ по производству приборов, систем и комплексов, подлежащих передаче в рамках производственной кооперации от РКС к Ярославскому радиозаводу. Кроме того, мы будем усиливать завод квалифицированными кадрами, а также обеспечим соответствующее техническое оснащение для реализации сотрудничества и участия во всех необходимых работах", - отметил генеральный директор РТИ Максим Кузюк.

"Уже сейчас заключены контракты на производство первых четырех модулей полезной нагрузки. В ближайшее время завод приступит к изготовлению аппаратуры для наземных испытаний и подготовке к сборке бортовой аппаратуры на конструктивном элементе", - также заявил он.

Соглашение призвано объединить опыт и усилия РТИ и РКС для реализации более глубокой кооперации, в соответствии с которой холдинги проведут технические и финансовые переговоры относительно совместного производства продукции. Это позволит обеспечить надлежащее качество и надежность, а также в срок выполнять поставки и контролировать цену изделий.

На площадке ПАО "Ярославский радиозавод" прошел запуск корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи. Проект включал в себя строительство и оснащение монтажно-испытательного корпуса общей площадью 4,5 тысячи квадратных метра. Производство бортовой космической аппаратуры от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов запущено на частные средства.

Расходы на создание

Кузюк добавил, что РТИ вложил более 3,5 млрд рублей в создание нового цеха Ярославского радиозавода.

"Инвестиции в проект составили 3,5 млрд за несколько лет, в том числе около 1 млрд на новое оборудование", - сказал он.

"Для РТИ этот проект стал серьезным вызовом как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения развития компетенций коллектива в области разработок, технологий и менеджмента качества. За два года целиком перестроен цех, модернизированы механическое и сборочное производство, налажены кооперационные цепочки с профильными научно- исследовательскими институтами и производствами", - добавил Кузюк.

ПАО "Ярославский радиозавод" является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода.