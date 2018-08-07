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07.08.2018
Центральный военный округ

Более 200 танков разгромили условного противника на масштабных учениях в Челябинской области

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Учения ЦВО
Бронированная техника на военных учениях ЦВО в Челябинской области.
Источник: ЦВО

Военнослужащие уральской танковой дивизии разгромили условного противника на завершающем этапе масштабных учений, которые прошли на полигоне в Челябинской области.


Военные учения в Челябинской области.
Источник: ЦВО

По замыслу розыгрыша, перед военнослужащими стояла задача разгромить поспешно переходящего к обороне условного противника, нанести ему максимальные потери, отбросить и вернуть утраченные позиции. Особенность данного эпизода в том, что одновременно в наступление вышли сразу два танковых полка, а это около 200 танков, которые смогли за считанные минуты прорвать оборону неприятеля. Также удары по условному противнику наносили бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8 и Ми-24, реактивная артиллерия и минометная батарея. В результате слаженных действий военнослужащие уничтожили силы «противника», а тактический десант – его передовой командный пункт, что привело к дезорганизации системы управления войсками.


Вертолеты в небе на военных учениях в Челябинской области.
Источник: ЦВО

Ранее сообщалось, что семь тысяч военнослужащих танковой дивизии на Урале подняты по тревоге в рамках учений. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.


Вертолеты Ми-24 на военных учениях ЦВО в Челябинской области.
Источник: ЦВО

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.


БТР на учениях ЦВО в Челябинской области.
Источник: ЦВО
06.08.2018
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