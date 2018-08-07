Зенитчики ВВО на полигоне Капустин Яр провели боевые пуски ракет ЗРС С-400

ЦАМТО, 6 августа. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели боевые пуски ракет ЗРС С-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 соединения противовоздушной обороны ВВО успешно справились с задачей, поразив все мишени на полигоне в Астраханской области. Военнослужащие успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней – "кабан", движущихся по баллистической траектории", – говорится в сообщении.

Проведение боевых пусков стало завершающим этапом переобучения военных ВВО на новые ЗРС С-400.

Расчеты изучили материальную часть ЗРС, порядок и основные принципы работы комплекса и теперь готовятся к погрузке и отправке техники в соединение противовоздушной обороны в Хабаровском крае.