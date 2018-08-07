Экологический взвод Северного флота на острове Котельный работает с опережением графика

ЦАМТО, 6 августа. Военнослужащие управления материально-технического обеспечения Северного флота, продолжают очистку острова Котельный от металлолома в составе экологического взвода.

За четыре недели работ они собрали, спрессовали и подготовили к отправке на материк около 176 т металлолома. Это 34 тыс. 200-литровых металлических бочек (136 тыс. т) и 40 тыс. т металлического лома, оставшегося на острове еще с советских времен.

Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля. В 2018 году, согласно планам, военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 300 т металлолома.

Планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября. Собранный ими мусор будет вывезен как силами Северного флота, так и специально зафрахтованными судами в период летней навигации по Северному морскому пути.

Аналогичная работа по очистке Арктики от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях – на острове Средний архипелага Северная Земля, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба Северного флота.