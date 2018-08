Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил

№1

Сейчас кто имеет возможность создавать железо и софт тот и управляет. Те же кто этого не умеет - просто платят стоимость железа и постоянно зависят от обновлений. Более того, из разговора с индийцами мало кто понимал что Ф-35 нельзя покупать как и ударные дроны большого радиуса действия т.к. могут спровоцировать ФРС, истеблишмент США-Англии-Израиля большую мировую войну а то и ядерную между Пакистаном и Индией, возможно с переносом на КНР и нас.Тратить на своих они не хотят. Большинству студентов внушают что самоё лучшее это уехать в Англию или США и там работать. Тот же Виджай Кумар работающий на ВПК США по факту.Кстати двое из РФ работали, молодые парни которым мало что светило в РФ, один русский, другой русский еврей, они вдвоём разработали довольно интересные решения.Это то что Лупашин как соавтор делал 7 лет назад:Затем была статья с Андреа.] S. Lupashin, M. Hehn, M. W. Mueller, A. P. Schoellig, M. Sherback,and R. D’Andrea, “A platform for aerial robotics research and demonstration:The flying machine arena,” Mechatronics, vol. 24, no. 1, pp.41–54, 2014.Сергей по-видимому решил что смысла нет парится а делать по рынку и создал подобный гаджет. вместо поводка может выступать ИК излучатель на человеке. Или маркер на том кого пометили.Утечка мозгов налицо. Когда их довольно много утекает остальных или всех или часть войной а больше прочими способами убивают - на Земле дикие порядки.