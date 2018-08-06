Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
В субботу Министр обороны Индии Нирмала Ситараман попросила индийских стартапперов разработать беспилотные самолеты с ракетами для индийских вооруженных сил.
«Сегодня беспилотные летательные аппараты с ракетами на них – являются мечтой многих стран. У меня уже складывается ощущение, что сами мы этого сделать не можем», - сказала Ситараман при запуске Defense India Startup Challenge в Бангалоре.
«Вы не будете терять свой квалифицированный персонал, если сможете дистанционно управлять операциями для достижения своих целей», добавила она.
Министр обороны обратила внимание, если при подготовке к кибер-космической войне, оба направления останутся беззащитными, все работы по подготовке персонала станут бессмысленны.
Она призвала Стартапы обороны Индии придумать решения по направлениям, затрагивающим космические и кибер войны.
Далее, напомнив про различные меры, проведенные Центром для роста стартапов, министр обороны сказала, что министерство будет следить за тем, чтобы идеи и прототипы стартапов вышли на рынок.
«Мы не собираемся ограничивать стартапы во всем, что позволяет вам войти в сотрудничество с нами, будь то заявка, тендер или предложение по вашей инициативе. Все три направления открыты для вас», - сказала она.
«Министерство обороны ждет, когда стартапы выйдут на них для проведения испытаний ваших идей. Мы не хотим, чтобы они хоть как-то сдерживали вас», - добавила она.
В недалеком прошлом в Индии было зафиксировано несколько случаев незаконных полетов дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В одном из инцидентов самолет Air India едва не столкнулся с дроном при посадке в Дели. Это требует срочного регулирования в области полетов БПЛА в Индии.
Дроны получили следующее определение: «Приведенные в действие воздушные транспортные средства, не несущие человека-оператора, используют аэродинамические силы для обеспечения подъема транспорта, могут летать автономно или быть пилотируемыми удаленно, могут быть одноразовыми или многократного применения и могут нести смертельную или несмертельную полезную нагрузку. «Они рассматриваются как основной фактор повышения боевой эффективности для наблюдения и съемок в реальном времени, передачи данных и нанесения ударов по целям из огнестрельного оружия. Они относятся к экономически эффективным системам вооружения без риска для операторов. Таким образом, они представляют собой оружие будущей войны, и около 100 стран находятся на стадии их приобретения.
Помимо изготовления беспилотных летательных аппаратов, Индия закупила боевые БПЛА у Израиля и находится в процессе приобретения морских дронов США Predator (или MQ-9B Guardian). Predator – высотные дроны с большой продолжительностью полета, способные находится в воздухе без посадок более 27 часов для проведения разведывательных, наблюдательных задач и рекогносцировки. БПЛА используются индийской полицией и военизированными силами для повышения контроля воздушных судов во время операций по борьбе с повстанцами. В апреле 2015 года полиция успешно применила беспилотные летательные аппараты для распыления перечного аэрозоля в Лакхнау. Эти БПЛА имеют камеру высокого разрешения, могут перевозить 2 кг отравляющих веществ для подавления массовых беспорядков, летая в радиусе одного километра от оператора.
Перевод: ВПК.name
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Тратить на своих они не хотят. Большинству студентов внушают что самоё лучшее это уехать в Англию или США и там работать. Тот же Виджай Кумар работающий на ВПК США по факту.
Кстати двое из РФ работали, молодые парни которым мало что светило в РФ, один русский, другой русский еврей, они вдвоём разработали довольно интересные решения.
Это то что Лупашин как соавтор делал 7 лет назад:
Затем была статья с Андреа.
] S. Lupashin, M. Hehn, M. W. Mueller, A. P. Schoellig, M. Sherback,
and R. D’Andrea, “A platform for aerial robotics research and demonstration:
The flying machine arena,” Mechatronics, vol. 24, no. 1, pp.
41–54, 2014.
Сергей по-видимому решил что смысла нет парится а делать по рынку и создал подобный гаджет. вместо поводка может выступать ИК излучатель на человеке. Или маркер на том кого пометили.
Утечка мозгов налицо. Когда их довольно много утекает остальных или всех или часть войной а больше прочими способами убивают - на Земле дикие порядки.