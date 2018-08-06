Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил

В субботу Министр обороны Индии Нирмала Ситараман попросила индийских стартапперов разработать беспилотные самолеты с ракетами для индийских вооруженных сил.

«Сегодня беспилотные летательные аппараты с ракетами на них – являются мечтой многих стран. У меня уже складывается ощущение, что сами мы этого сделать не можем», - сказала Ситараман при запуске Defense India Startup Challenge в Бангалоре.

«Вы не будете терять свой квалифицированный персонал, если сможете дистанционно управлять операциями для достижения своих целей», добавила она.

Министр обороны обратила внимание, если при подготовке к кибер-космической войне, оба направления останутся беззащитными, все работы по подготовке персонала станут бессмысленны.

Она призвала Стартапы обороны Индии придумать решения по направлениям, затрагивающим космические и кибер войны.

Далее, напомнив про различные меры, проведенные Центром для роста стартапов, министр обороны сказала, что министерство будет следить за тем, чтобы идеи и прототипы стартапов вышли на рынок.

«Мы не собираемся ограничивать стартапы во всем, что позволяет вам войти в сотрудничество с нами, будь то заявка, тендер или предложение по вашей инициативе. Все три направления открыты для вас», - сказала она.

«Министерство обороны ждет, когда стартапы выйдут на них для проведения испытаний ваших идей. Мы не хотим, чтобы они хоть как-то сдерживали вас», - добавила она.

В недалеком прошлом в Индии было зафиксировано несколько случаев незаконных полетов дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В одном из инцидентов самолет Air India едва не столкнулся с дроном при посадке в Дели. Это требует срочного регулирования в области полетов БПЛА в Индии.

Дроны получили следующее определение: «Приведенные в действие воздушные транспортные средства, не несущие человека-оператора, используют аэродинамические силы для обеспечения подъема транспорта, могут летать автономно или быть пилотируемыми удаленно, могут быть одноразовыми или многократного применения и могут нести смертельную или несмертельную полезную нагрузку. «Они рассматриваются как основной фактор повышения боевой эффективности для наблюдения и съемок в реальном времени, передачи данных и нанесения ударов по целям из огнестрельного оружия. Они относятся к экономически эффективным системам вооружения без риска для операторов. Таким образом, они представляют собой оружие будущей войны, и около 100 стран находятся на стадии их приобретения.

Помимо изготовления беспилотных летательных аппаратов, Индия закупила боевые БПЛА у Израиля и находится в процессе приобретения морских дронов США Predator (или MQ-9B Guardian). Predator – высотные дроны с большой продолжительностью полета, способные находится в воздухе без посадок более 27 часов для проведения разведывательных, наблюдательных задач и рекогносцировки. БПЛА используются индийской полицией и военизированными силами для повышения контроля воздушных судов во время операций по борьбе с повстанцами. В апреле 2015 года полиция успешно применила беспилотные летательные аппараты для распыления перечного аэрозоля в Лакхнау. Эти БПЛА имеют камеру высокого разрешения, могут перевозить 2 кг отравляющих веществ для подавления массовых беспорядков, летая в радиусе одного километра от оператора.

Перевод: ВПК.name