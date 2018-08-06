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06.08.2018
ТАСС

Россия на АрМИ заняла все призовые места на этапе соревнований по медицинским спецнавыкам

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Военные медики
Военные медики.
Источник: twimg.com

В соревнованиях принимали участие команды из девяти стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Российские женская и мужская команды младшего и среднего медицинского персонала заняли все призовые места на этапе соревнований Армейских международных игр-2018 (АрМИ) по специальным навыкам, которые прошли в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-центре АрМИ, на соревнованиях были представлены команды из девяти стран.

"На соревнованиях были представлены команды из девяти стран, в числе которых Вьетнам, Армения, Казахстан, Зимбабве, Белоруссия. По итогам соревнования все места на пьедестале достались представителям сборной России", - сообщили в пресс-центре.

Соревнования проходили в Красном Селе Ленинградской области. Участники проходили одну трассу вне зависимости от пола. Им необходимо было приблизиться к условному раненому, наложить кровоостанавливающий жгут, оттащить пострадавшего на следующий рубеж, провести сердечно-легочную реанимацию и вынести бойца в полной экипировке и с оружием за линию финиша.

Четвертые Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи странах. Открытие прошло 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.

04.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Белоруссия
Вьетнам
Зимбабве
Казахстан
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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