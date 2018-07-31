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31.07.2018
РИА Новости

В Подмосковье и Петербурге начнутся три конкурса Армейских игр

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Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фото
Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

АЛАБИНО, 30 июл - РИА Новости. Соревнования военной полиции, автоинспекции и полевой медицины начинаются в рамках Армейских международных игр в понедельник в Московской области и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам на брифинге на подмосковном полигоне "Алабино".

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

"Шестнадцать конкурсов уже открылись, еще три открываются сегодня - это конкурс инспекторов военной автоинспекции "Страж порядка" в парке "Патриот", конкурс "Дорожный патруль" в городе Ногинске и "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге", - сообщили в Минобороны.

В "Страже порядка" посоревнуются подразделения военной полиции. В конкурсе примут участие команды России и Ирана. Сотрудники военной полиции померятся силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий. Командное выступление пройдет на полосе "Гонки героев". Конкурс завершится 6 августа.

В Санкт-Петербурге в конкурсе "Военно-медицинская эстафета", который продлится до 9 августа, сойдутся военные медики из 12 стран. Команды России, Белоруссии, Казахстана, Зимбабве, Китая, Ирана и ЮАР покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи и в эвакуации раненых с поля боя. Впервые в конкурсе примут участие военные медики из Армении, Израиля, Мьянмы, Вьетнама, Узбекистана.

Второй раз подмосковный Ногинск примет участников конкурса подразделений военной автоинспекции "Дорожный патруль". Экипажи патрульных автомобилей будут соревноваться в экстремальном вождении, огневой подготовке, специальных задачах. Состязания продлятся до 5 августа.

30.07.2018
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