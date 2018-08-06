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06.08.2018
ТАСС

Российские кинологи победили в конкурсе Армейских игр "Верный друг"

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Военнослужащий-кинолог
Военнослужащий-кинолог.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Второе место заняли военнослужащие Китая, третье - команда из Белоруссии

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Российские кинологи одержали уверенную победу в третьем международном кинологическом конкурсе "Верный друг". Об этом журналистам рассказали в пресс-центре Армейских международных игр.

"С уверенным перевесом в третьем международном кинологическом конкурсе "Верный друг" победила команда Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Команда Вооруженных Сил РФ набрала 26 баллов. Вторыми стали военнослужащие Китая, набрав 24 балла, а третьими - военнослужащие из Белоруссии (23 балла).

В состязаниях участвовали восемь команд, порядка 30 лучших кинологических расчетов из России, Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана и Белоруссии. Также своих кинологов представила команда ДОСААФ России, которая выступала вне конкурса.

IV Армейские международные игры будут проходить до 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира. В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.

05.08.2018
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