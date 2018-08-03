Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
В ближайшем будущем переброска военных грузов через космос может перестать относиться исключительно к сфере научной фантастики и фантастической поп-культуры, наподобие Star Trek и Star Wars.
2 августа руководитель Air Mobility Command (АМС) генерал ВВС Карлтон Эверхарт заявил журналистам, что фактически это может произойти в течение следующих пяти - десяти лет.
Эверхарт посетил штаб-квартиру SpaceX и Virgin Orbit на прошлой неделе, а в ближайшее время он надеется попасть на принадлежащий Джеффу Безосу Blue Origin - поговорить о том, как новые космические технологии могут использоваться воздушным флотом ВВС, транспортирующим людей, грузы и топливо по всему миру.
Руководители SpaceX «рассказали мне, что с BFR они смогут облететь весь мир за 30 минут», - сказал Эверхарт, говоря о ракете следующего поколения, которую разрабатывает компания.
"Вдумайтесь в это. Тридцать минут, 150 тонн, и меньше стоимости C-5 », - продолжил он. Для сравнения, грузовые самолеты ВВС тратят на такой же маршрут от восьми до десяти часов.
Если AMC сможет сформировать логистику отправки, получения и защиты грузов, прибывающих и уходящих в космос, то космическая транспортировка с такими параметрами доставки выглядит очень привлекательной. Он добавил, что ещё одним направлением оценки является возможность использования космического пространства в качестве места складирования грузов, которые затем, в нужное время, могут быть автономно загружены на космический транспорт, для спуска на землю.
Эверхарт зацепился за идеею Гвинн Шотвелла, президента SpaceX и главного операционного руководителя, который сказал, что это станет возможным, после начала полетов BFR в начале 2020-х годов.
«Я сказал, мне нужно получить некоторые из разработок. Как мне это сделать? »- сказал он. «Теперь мы рассматриваем вариант партнерства с ними. Мы рассматриваем и партнерство с кем-либо в промышленности. ... Я хочу попасть в любую часть отрасли, будь то вертикальный старт или горизонтальный с уходом вверх, а потом вниз, так чтобы я быстрее смог облететь весь мир и, чтобы, как вы говорите, влиять на другую сторону процесса.
Эверхарт имеет в сообществе ВВС репутацию человека больших сенсаций и ряд критиков скажут, что он плохо информирован о таких технологиях, как автономные или скрытые танкеры для заправки самолетов.
Командующий AMC в четверг, похоже, признал эту критику, объяснив, что причина, по которой он делится своими мыслями «без подготовки», состоит в том, чтобы «молодые летчики, которые услышат их ... и переложат на то, что уже знают, создали концепцию», сказал он.
«Если мы этого не сделаем, и если мы останемся только в воздушном пространстве, Air Mobility Command станет ненужной», - сказал он, добавив, что он обсуждал потенциальные возможности партнерства между AMC и AFSPC с начальником авиационного командования ВВС генералом Джей Раймондом.
Несмотря на то, что пока идет стадия активного обсуждения вопроса, Эверхарт полагает, что AMC в течение пяти лет сможет протестировать «концепции» использования космического транспорта для доставки грузов, а с полностью работающей конструкцией, возможно в течение 10 лет. Вместе с тем он отметил, что, вероятно, работы можно будет начать только после выделения финансирования на такие исследования в бюджете 2022 года.
«Концепция того, как это будет работать? Я хочу, чтобы промышленность её проработала», - сказал он. «Они придумают инновационные способы, и им не надо беспокоиться о том, что это долго не будет приобретаться. Они сделают это в ускоренном темпе, который мне необходим. Вопрос в том, как их стимулировать? Я буду поощрять их контрактами на перевозку грузов в мирное время».
Итак, какие предметы могли бы доставляться ВВС через космос, и как бы это развивалось?
«Я готов что-нибудь там оставить», - сказал он, хотя аппаратные средства и материальные средства, которым не страшен космос, являются наиболее очевидными вариантами.
Где конкретно хранить в космосе - это еще необходимо изучить, но Эверхарт сказал, что ему безразлично, где будут храниться материальные средства - на низкой околоземной орбите, геостационарной орбите или любом другом отдалении.
«Околоземная орбита? Хорошо, - сказал он. «Но если коммерческая индустрия собирается запустить 5000 спутников, то низкая орбита Земли мне представляется не самым удачным местом. Там суета.
И что будет в космосе с логистикой охраны своих грузов военно-воздушными силами и с их приёмкой на наземных базах? Эверхарт сказал, что это пока не прорабатывалось.
«Технология существует, теперь надо экспериментировать», - сказал он. «Какое топливо нужно? Из каких частей все должно состоять? Он выходит с Земли? Он идет к Земле? Что это за место? Все вещи, которые сопровождают процесс для обеспечения логистики, вот над чем я работаю с промышленностью».
Автор: Валери Инсинна
Перевод: ВПК.name
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- опробовало лет 15 назад на комете. Их интересовали несколько вещей в частности глубина пробития льда и энерговыделение.
Как и "природный" процесс, типа Челябинского "метеорита"
Это очень малая часть того что реально делают, изучая на предмет возможных воздействий и проч.
Могут быть довольно замысловатые траектории и не для высадки на Луну а с гавит. манёвром, разгоном и падением на Землю десятков-сотен блоков.
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ТВЁРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ, видимо скальный грунт.
Т..е. с массой в сотни кг и скоростьб 7-9 км/с спокойно убьёт АПЛ на глубине пуска ракет. Сейчас работают над пораженем на бОльших, РАБОЧИХ глубинах. Пока недосягаем глубоководный флот РФ ЕСЛИ ОН В МОРЕ НА РАБОЧИХ ГЛУБИНАХ.
Обратите внимание на скорость входа: