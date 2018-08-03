ГП "Антонов" и американская Aviall планируют завершить формирование схемы кооперации поэтапно, в ходе реализации генсоглашения

ГП "Антонов" (Киев), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", и структурное подразделение американской Boeing - компания Aviall Services, Inc., договорившиеся в ходе международной Farnborough-2018 в июле в Лондоне о партнерстве в рамках программы производства модернизированных украинских реактивных региональных самолетов семейства Ан-148/158/178 нового поколения, планируют завершить формирование схемы кооперации поэтапно, в ходе реализации подписанного генерального соглашения о сотрудничестве.

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" озвученные в западных медиа планы ГП "Антонов" по возобновлению при содействии Boeing серийного производства самолетов уже к концу 2019 года, в пресс-службе предприятия уточнили: "Сроки начала серийного выпуска самолетов в комплектации с участием Aviall, в подписанном в ходе Farnborough-2018 с американской компанией генеральном соглашении не оговорены, так как американская компания не задействована непосредственно в процессе производства".

"Подписанное соглашение является базовым, и закрепляет договоренности по организации работ с Aviall Services, Inc., которая обеспечит закупку и поставку ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих для серийного производства новых самолетов", - отметили в ГП.

"Также документ закрепляет планы сторон по созданию ГП "Антонов" на территории предприятия лицензионного склада, куда Aviallбудет поставлять комплектующие. Поставленная американской компанией продукция будет оплачиваться ГП "Антонов" по мере обеспечения цепочки закупок для наполнения склада. Участие Boeing в финансировании создания данного склада, как ошибочно было интерпретировано медиа, в подписанном генсоглашении также не предусмотрено ", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГП "Антонов" акцентировали, что формирование схемы перспективной кооперации с Aviall Services Inc., на данном этапе не завершено: "Детали данного процесса будут конкретизированы на каждом этапе сотрудничества", - уточнил официальный представитель ГП.

"Детали перспективного партнерства между ГП "Антонов" и подразделением Boeing по программе, имеющей в подписанном генсоглашении условное название Ан-1X8 NEXT, могут быть оглашены уже после подписания контрактов на поставку комплектующих иперехода к практической фазе сотрудничества по проекту", - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ходе международной авикосмической Farnborough 2018 в июле в Лондоне ГП "Антонов" и структурное подразделение американской Boeing - компания Aviall Services, Inc. подписали генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных украинских реактивных региональных самолетов семейства Ан-148/158/178, которые будут иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

Информация о подписании соглашения привлекла внимание, в том числе, ведущих западных деловых СМИ, озвучивших планы Boeing содействовать возобновлению уже с конца 2019 года серийного производства региональных и многоцелевых транспортных самолетов на мощностях ведущего предприятия украинского авиапрома. Согласно озвученным западными СМИ данным, Aviall намерена построить за пределами Киева крупный, стоимостью в десятки миллионов долларов, склад для обеспечения поставок ГП "Антонов" западных комплектующих из США, Канады, Израиля и Европы на замену российским, что позволит ведущему украинскому авиапроизводителю уже с 2020 года выйти на сборку до шести самолетов в год.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года входит в госконцерн "Укроборонпром".

Среди известных на рынке транспортников украинского разработчика - самый большой в мире Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, новый перспективный Ан-178 грузоподъемностью 15-18 тонн, новый легкий транспортный Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн.

В новой геополитической ситуации ГП "Антонов" развивает промкооперацию, в том числе, с Саудовской Аравией. По данным предприятия, на сегодняшний день ГП "Антонов" обеспечено импортозамещение российских комплектующих по перспективным программам авиапрома на 80%.