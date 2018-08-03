Очередной украинский вариант модернизации БТР-60

Всевозможные перепиливания старой советской бронетехники давно уже стали чем-то вроде национальных ремесел в оборонно-промышленном комплексе Украины. Как сообщил портал украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express, киевская компания ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ") на своей производственной площадке представила свой вариант модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, именуемый БТР-60МК.

Бронетранспортер БТР-60ПБ, модернизированный по варианту БТР-60МК украинской компанией ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ"). Киев, июль 2018 года (с) Defense Express / defence-ua.com

Текст материала гласит:

На прошлой неделе киевская компания "КОРТ" на своей производственной площадке представила БТР-60 МК - модернизированный вариант старого проверенного БТР-60ПБ.

По словам представителей компании, указанные работы осуществляются в интересах ВСУ, для удовлетворения текущей потребности в бронетранспортерах путем проведения капитального ремонта с модернизацией.

Директор ООО "Компания ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Вадим Кадачигов, который сейчас также возглавляет общественную союз "Ассоциация производителей вооружения и военной техники Украины", в ходе презентации заявил о том, что БТР-60МК разрабатывается в тесном взаимодействии с военными, что позволит как можно лучше удовлетворить их потребности за минимальные средства. По его словам, команде разработчиков уже есть чем похвастаться. Бронетранспортер в варианте БТР-60МК получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS [так в тексте], позволяющие ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию машины и обеспечит отличные ходовые и эксплуатационные характеристики.

Также в настоящее время решен вопрос усиления бронирования машины без существенного увеличения ее веса - за счет применения современных бронелистов европейского производства и технологических решений инженеров компании. Один из соучредителей компании "Корт" Андрей Вишневский заявил о том, что сейчас продолжаются работы по повышению уровня баллистической защиты экипажа и десанта, как в лобовой и бортовой проекциях так и по противоминной защите днища.

По словам представителей компании "КОРТ", на БТР-60МК будет устанавливаться новый боевой модуль разработки инженеров ГП "Николаевский бронетанковый завод". Этот модуль будет иметь дублированные каналы наведения и прицеливания и будет способен обеспечивать выполнение огневых задач днем ??и ночью. В штатном режиме модуль управляется при помощи электронной системы наведения, в том числе, в случае необходимости, и дистанционно. Также, в случае выхода из строя основной системы наведения, модуль можно будет перевести в режим ручного управления, как это осуществлялось на предыдущей версии бронетранспортера.

В компании также видят и большой экспортный потенциал этой машины. В настоящее время несколько десятков тысяч единиц подобной техники эксплуатируются и находятся на хранении по всему миру. По словам Вадима Кодачигова, "использование украинского опыта и западных технологий поможет уверенно потеснить РФ на рынке модернизации постсоветской техники и обеспечить экономический рост Украины".

Бронетранспортер БТР-60ПБ, модернизированный по варианту БТР-60МК украинской компанией ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ"). Киев, июль 2018 года (с) Defense Express / defence-ua.com