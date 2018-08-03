Войти
03.08.2018
bmpd.livejournal.com

Очередной украинский вариант модернизации БТР-60

510
0
0

Всевозможные перепиливания старой советской бронетехники давно уже стали чем-то вроде национальных ремесел в оборонно-промышленном комплексе Украины. Как сообщил портал украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express, киевская компания ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ") на своей производственной площадке представила свой вариант модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, именуемый БТР-60МК.

Бронетранспортер БТР-60ПБ, модернизированный по варианту БТР-60МК украинской компанией ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ"). Киев, июль 2018 года (с) Defense Express / defence-ua.com

Текст материала гласит:

На прошлой неделе киевская компания "КОРТ" на своей производственной площадке представила БТР-60 МК - модернизированный вариант старого проверенного БТР-60ПБ.

По словам представителей компании, указанные работы осуществляются в интересах ВСУ, для удовлетворения текущей потребности в бронетранспортерах путем проведения капитального ремонта с модернизацией.

Директор ООО "Компания ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Вадим Кадачигов, который сейчас также возглавляет общественную союз "Ассоциация производителей вооружения и военной техники Украины", в ходе презентации заявил о том, что БТР-60МК разрабатывается в тесном взаимодействии с военными, что позволит как можно лучше удовлетворить их потребности за минимальные средства. По его словам, команде разработчиков уже есть чем похвастаться. Бронетранспортер в варианте БТР-60МК получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS [так в тексте], позволяющие ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию машины и обеспечит отличные ходовые и эксплуатационные характеристики.

Также в настоящее время решен вопрос усиления бронирования машины без существенного увеличения ее веса - за счет применения современных бронелистов европейского производства и технологических решений инженеров компании. Один из соучредителей компании "Корт" Андрей Вишневский заявил о том, что сейчас продолжаются работы по повышению уровня баллистической защиты экипажа и десанта, как в лобовой и бортовой проекциях так и по противоминной защите днища.

По словам представителей компании "КОРТ", на БТР-60МК будет устанавливаться новый боевой модуль разработки инженеров ГП "Николаевский бронетанковый завод". Этот модуль будет иметь дублированные каналы наведения и прицеливания и будет способен обеспечивать выполнение огневых задач днем ??и ночью. В штатном режиме модуль управляется при помощи электронной системы наведения, в том числе, в случае необходимости, и дистанционно. Также, в случае выхода из строя основной системы наведения, модуль можно будет перевести в режим ручного управления, как это осуществлялось на предыдущей версии бронетранспортера.

В компании также видят и большой экспортный потенциал этой машины. В настоящее время несколько десятков тысяч единиц подобной техники эксплуатируются и находятся на хранении по всему миру. По словам Вадима Кодачигова, "использование украинского опыта и западных технологий поможет уверенно потеснить РФ на рынке модернизации постсоветской техники и обеспечить экономический рост Украины".

Бронетранспортер БТР-60ПБ, модернизированный по варианту БТР-60МК украинской компанией ООО "Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий" ("КОРТ"). Киев, июль 2018 года (с) Defense Express / defence-ua.com

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БТР-60
Похожие новости
25.07.2018
Т-72 на алмазных копях
18.07.2018
Защитники экватора
11.07.2018
Нефтяное бессилие Нигерии
28.06.2018
БТР-80 превратили в убийцу танков
20.06.2018
Россия поможет Африке "Тиграми"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри