Армения отрывается от коллективной

Москву раздражают действия новых властей в Ереване

Преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей внесло разлад в отношения Москвы с Ереваном и может рассорить стороны еще сильнее. По информации источников “Ъ” в госструктурах РФ, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.

Москву просят не беспокоиться

В среду в МИД Армении отреагировали на критику действий новых армянских властей со стороны Москвы. "Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства,— заявил пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян.— Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении". Армянский дипломат подчеркнул: "Внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС".

Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана. По его словам, события последних дней "идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам". "Происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ",— заявил Сергей Лавров, добавив, что за последние дни представители РФ "несколько раз доводили свои озабоченности до армянского руководства".

Раздражение Москвы вызвали инициированные правительством Никола Пашиняна судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года. Напомним, в 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел сам нынешний премьер Армении. Теперь он требует привлечь к ответственности тех, кто стоял по другую сторону баррикад и был причастен к разгону акции: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, в 2008 году командовавшего ереванским гарнизоном. Им предъявлены обвинения по статье "Узурпация государственной власти".

Роберта Кочаряна арестовали 27 июля. Руководитель его канцелярии Виктор Согомян в среду сообщил “Ъ”, что экс-президента содержат в изоляторе в Ереване и пускают к нему только адвокатов. Собеседник “Ъ” убежден, что обвинения в адрес его шефа имеют политическую подоплеку. "События 1 марта 2008 года нуждаются в тщательном расследовании, чтобы общество было уверено, что знает все, что тогда произошло и почему погибли десять человек, из которых двое полицейских и восемь мирных граждан. Но то, что происходит сейчас, не имеет ничего общего с расследованием обстоятельств этих убийств",— заявил он.

По мнению Виктора Согомяна, преследование экс-президента связано с тем, что Роберт Кочарян "имел хорошие возможности участвовать в предстоящих электоральных процессах". "В период его президентства экономика росла, внешний долг уменьшался, народ это помнит",— убежден он. Внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести весной 2019 года.

Удар по ОДКБ

Впрочем, по словам собеседников “Ъ” в госструктурах РФ, особое раздражение в Москве вызвало судебное преследование генсека ОДКБ, ставящее под удар репутацию всего курируемого Россией военно-политического блока. В отличие от Роберта Кочаряна Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но, как уже писал “Ъ” (см. “Ъ” от 28 июля), Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека, изначально вызванного в Ереван лишь для дачи свидетельских показаний, могут быть выдвинуты обвинения.

Источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с “Ъ” не исключил, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Что теперь будет с постом генсека — на данный момент не ясно. Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян в среду рассказал агентству "РИА Новости", что направил ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на выезд своего подзащитного из страны, поскольку "он возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей". Но пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в среду сообщил “Ъ”, что из Еревана в секретариат ОДКБ уже направлен запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова. В штаб-квартире ОДКБ, в свою очередь, утверждают, что никаких бумаг из Еревана не получали. "У меня нет информации о том, что армянская сторона обращалась с каким-то официальным документом относительно действующего генерального секретаря",— сказал "РИА Новости" заместитель генсека блока Валерий Семериков. При этом он пояснил, что по правилам ОДКБ пост генсека сохранится за Арменией до 2020 года.

В любом случае вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ — Совет коллективной безопасности (в него входят главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана). Но источники “Ъ” в госструктурах РФ уже сейчас дают понять: в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. "Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают",— заявил “Ъ” собеседник, близкий к администрации президента РФ. Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.

Поставки оружия дают сбой

Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться и на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится "под большим вопросом": "Пока не особо понятно, что у них вообще происходит".

Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников “Ъ”: Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М"), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", а также средства связи. Второй контракт, по данным “Ъ”, подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э" (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ. Сейчас эти планы подвешены.

Глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян в беседе с “Ъ”, однако, призывает не проецировать события в Армении на внешнеполитические приоритеты страны. "Происходящее сейчас в Армении — это логика армянского внутриполитического процесса. Ее нужно рассматривать в контексте взаимоотношений вновь пришедших элит и элит старых,— говорит эксперт.— Эти события не несут внешнеполитической составляющей. Но их последствия не всегда бывают хорошо просчитаны".

Александра Джорджевич, Кирилл Кривошеев, Иван Сафронов, Владимир Соловьев, Елена Черненко