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03.08.2018
Интерфакс-АВН

Поставки оружия из России в Армению дают сбой - СМИ

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Искандер-Э
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.
Источник: ВКонтакте

Под вопросом согласованные ранее поставки на $100 млн

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении, пишет в четверг газета "Коммерсант".

"По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится "под большим вопросом": "Пока не особо понятно, что у них вообще происходит", - сказано в публикации.

Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников издания.

"Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М"), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", а также средства связи", - пишет газета.

Второй контракт, по данным "Коммерсанта", подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э" (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ.

"Сейчас эти планы подвешены", - сказано в статье.

02.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
9М113
Игла ЗРК
Искандер
Конкурс
СВД
Солнцепёк
Су-30
Тигр
Тигр БА
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