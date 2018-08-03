Поставки оружия из России в Армению дают сбой - СМИ

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.

Под вопросом согласованные ранее поставки на $100 млн

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении, пишет в четверг газета "Коммерсант".

"По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится "под большим вопросом": "Пока не особо понятно, что у них вообще происходит", - сказано в публикации.

Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников издания.

"Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М"), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", а также средства связи", - пишет газета.

Второй контракт, по данным "Коммерсанта", подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э" (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ.

"Сейчас эти планы подвешены", - сказано в статье.