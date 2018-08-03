Ракетная бригада "Искандеров-М" поднята по тревоге на Кубани в рамках учений

На марше военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, а отработали действия при налетах авиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Личный состав ракетной бригады, дислоцированной на Кубани, поднят по тревоге в рамках тактических учений с применением оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер- М". Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"После сигнала тревоги ракетчики совершили марш своим ходом в район общевойскового полигона Молькино в Краснодарском крае", - отметил Астафьев. На марше военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, отработали действия при налетах авиации и преодолели зараженные участки местности в средствах защиты.

В ходе учений будут выполнены задачи с многократной сменой стартовых позиций. Боевым расчетам комплексов "Искандер-М", в частности, предстоит уничтожить цели условного противника в акватории Черного моря и в горах, выполнив электронные пуски.

Всего к учениям привлечено более 500 ракетчиков и около 50 единиц военной техники.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" имеет на вооружении высотные (высота полета до 50 км) сверхманевренные квазибаллистические ракеты со стелс-технологиями, модулем радиоэлектронной борьбы для обхода систем ПРО и поражения объектов на расстоянии до 500 км, в том числе и ядерными зарядами.