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02.08.2018
Warspot

"Чёртова дюжина" американских "десантников"

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Рисунок будущего американского транспорта-дока.
Рисунок будущего американского транспорта-дока.
Источник: navaltoday.com

В Соединённых Штатах началось строительство нового десантного корабля типа San Antonio. Вчера, 31 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что на верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) прошла торжественная церемония резки стали для транспорта-дока USS Richard M. McCool, Jr. (LPD-29).

Корабль USS Richard M. McCool, Jr. станет 13-м и последним в серии Flight I (изначально планировалось построить 12 кораблей этого типа). В дальнейшем для американского флота будут строиться десантные корабли модернизированной серии Flight II, которые должны заменить восемь десантных кораблей-доков типа Whidbey Island, введённых в строй в период с 1985 по 1992 год.

Новый корабль назван в честь капитана Ричарда Маккула-младшего, прослужившего на флоте тридцать лет и участвовавшего в трёх войнах. В 1945 году он удостоился Медали Почёта за проявленный героизм, когда его корабль подвергся нападению японских самолётов-камикадзе. Ричард Маккул упорно боролся за спасение корабля и помогал раненым морякам. Он умер в 2008 году в возрасте 86 лет.


Компьютерная модель корабля типа San Antonio.
Источник: skyscrapercity.com

Длина корабля типа San Antonio составляет 208 м, ширина — 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолётная площадка, на которой могут базироваться до четырёх вертолётов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.

Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулемётных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля составляет $1,6 млрд.

01.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Mark 41
MV-22 Osprey
Компании
HII
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