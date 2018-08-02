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02.08.2018
Интерфакс-АВН

Абхазия интенсифицирует военное сотрудничество с Россией в ответ на учения НАТО в Грузии, заявили в Сухуме

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Степан Полторак и Йенс Столтенберг
Министр обороны Украины Степан Полторак и генеральный секрктарь НАТО Йенс Столтенберг. Брюссель, июнь 2015 года.
Источник: Twitter миссии Украины в НАТО

Сухум. 1 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство иностранных дел Абхазии выразило озабоченность в связи с началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии "Достойный партнер 2018", в которых задействованы более 3 тыс. военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация.

"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении МИД республики, распространенном в Сухуме в среду.

В заявлении подчеркивается, что политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе в Женеве в рамках международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.

"В качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Российской Федерацией, с целью обеспечения обороноспособности и безопасности Абхазии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

МИД Абхазии возложил "всю ответственность за возможную эскалацию напряженности в регионе на Грузию и ее западных партнеров".

01.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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