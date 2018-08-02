Гособоронзаказ в интересах ВМФ РФ может быть сорван

На прошедшем сегодня в Минобороны селекторном совещании по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для Военно-морского флота России, выступил вице-премьер Юрий Борисов, который заявил, что до конца года планируется пополнить состав ВМФ России 26 новыми кораблями и судами.

Минобороны РФ

Выступая на совещании, Борисов сообщил, что с начала этого года в состав ВМФ вошло 8 кораблей и судов, а всего до конца года флот пополнится 26 новыми кораблями и судами, добавив, что среди полученных флотом 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и четыре судна обеспечения. Среди планируемых к получению до конца года кораблей, четыре оснащены ракетами "Калибр".

В то же самое время, как заявил Борисов, гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей в интересах российского флота в этом году может быть сорван. Как отметил вице-премьер, системные срывы в постройке и ремонте кораблей начались в 2014 году и продолжаются до сих пор. По его словам, некоторые судостроительные предприятия по различным причинам не соблюдают контрактные сроки поставки кораблей и судов. В 2017 году, добавил Борисов, также не обошлось без переносов сроков ремонта и постройки.

Борисов отметил, что исполнители гособоронзаказа "несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок".