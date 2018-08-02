Войти
02.08.2018
ЦАМТО

Военные экологи закончили уборку мусора на аэродроме Алыкель в Норильске

215
0
0
Взлет Су-27 "Русских Витязей" а Алыкеле 2012.
Взлет Су-27 "Русских Витязей" а Алыкеле 2012.
Источник: aviaforum.ru

ЦАМТО, 1 августа. Военнослужащие экологического взвода, сформированного в Центральном военном округе, закончили уборку запланированного в 2018 году объема мусора на аэродроме Алыкель.

Более 220 тонн металлолома вывезли с объекта военные экологи.

Продолжается работа по вывозу черного и цветного металла с территории бывшего военного городка в Норильске. Всего убрано 370 тонн металлолома, работы продолжатся до 1 октября. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
30.07.2018
Корабли Северного флота РФ в ближайшее время проведут несколько походов в Арктике - командующий
30.07.2018
"Каракурт": пистолет у виска империализма 2.0
30.07.2018
На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие АПЛ "Кузбасс"
27.07.2018
Минобороны РФ планирует закупить почти сто комплектов спецснаряжения для Арктики
27.07.2018
Гид по самым секретным подводным роботам России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:08
  • 109
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии