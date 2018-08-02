Военные экологи закончили уборку мусора на аэродроме Алыкель в Норильске

ЦАМТО, 1 августа. Военнослужащие экологического взвода, сформированного в Центральном военном округе, закончили уборку запланированного в 2018 году объема мусора на аэродроме Алыкель.

Более 220 тонн металлолома вывезли с объекта военные экологи.

Продолжается работа по вывозу черного и цветного металла с территории бывшего военного городка в Норильске. Всего убрано 370 тонн металлолома, работы продолжатся до 1 октября. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.