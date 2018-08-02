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02.08.2018
Российская газета

РПГ-7 с дистанционным управлением создали в Ираке

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Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7
Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7.
Источник: rg.ru

На террористов будут охотиться с помощью дистанционно управляемого реактивного гранатомета РПГ-7. В Сети появились фотографии этой разработки иракских умельцев, которые в настоящее время заняты испытаниями своего детища.

Новинка представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателей верхней частью, куда и крепится гранатомет с видеокамерой. Управление осуществляется с ноутбука через кабель.

Данное изделие предназначено для применения в засадах и выполнения охранных функций. С первой задачей вроде бы все понятно. Установленный где-нибудь на обочине такой РПГ с противотанковой реактивной гранатой может поразить проезжающее мимо транспортное средство с боевиками, бронемашину и даже танк. Однако в более продвинутых странах в подобных обстоятельствах обычно применяют одноразовые гранатометы. К тому же существуют специальные противобортные мины.

Правда, у иракского устройства есть одно преимущество: оператор видит цель, поэтому вероятность поражения своих снижается во много раз.

А вот использование РПГ для охраны… Конечно, можно зарядить его осколочной гранатой. Такие боеприпасы для "семерки" выпускают в нескольких странах. Но здесь более эффективным было бы использование стрелкового оружия, например пулемета ПК.

Необходимо отметить, что сейчас в Ираке своеобразный бум создания дистанционно управляемых средств военного назначения. Ранее уже демонстрировались роботы-саперы и колесные боевые дроны, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК.


Алексей Моисеев

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Продукция
РПГ-7
Проекты
Робот
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