Начало разработки нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесено в ГПВ, рассчитанную до 2027 года

ЦАМТО, 30 июля. Начало разработки нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесено в рассчитанную до 2027 года госпрограмму вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Они в плане научно-исследовательских работ предусмотрены в конце принятой госпрограммы вооружений", – сказал Ю.Борисов.

По его словам, на сегодняшний день парк имеющихся самолетов Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на разрабатываемые в России двигатели Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

"Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭУ, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать. Возобновление производства самолетов "Руслан" будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые будут производиться в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.