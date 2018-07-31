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31.07.2018
ТАСС

Российские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

По данным издания "Красная звезда", за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 298 летных смен на 87 аэродромах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские летчики пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 25 зарубежных летательных аппаратов. По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

По данным издания, за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 298 летных смен на 87 аэродромах. Кроме того, по данным издания, в целях воинских перевозок было совершено более 900 перелетов.

30.07.2018
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