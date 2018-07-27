Войти
27.07.2018
Военное обозрение

Саудовская Аравия проведет модернизацию истребителей F-15S

75
0
0

Саудовское авиаремонтное госпредприятие Alsalam Aerospace Industries (AAI) получило контракт на модернизацию шести истребителей F-15S в вариант F-15SA, сообщает bmpd.

Rihan / twitter.com/MbKS15

Это будут первые 6 модернизированных самолетов – что-то вроде пробной партии. Всего же на предприятии AAI планируется провести модернизацию 66 истребителей. Работы будут проводиться при содействии специалистов компании Boeing.

Ресурс напоминает, что по контракту от 2011 года Саудовская Аравия должна получить из США 84 многофункциональных истребителя F-15SA, а также необходимое вооружение и оборудование для модернизации уже имеющихся в королевстве самолетов F-15S. Общая сумма сделки составила $ 29,4 млрд.

Однако выполнение контракта затянулось по политическим и техническим причинам. В результате поставка F-15SA началась только в 2016 году (опоздание более чем на 2 года). К сегодняшнему дню саудиты получили лишь 41 истребитель новой постройки. А до серийной модернизации имеющихся F-15S в вариант F-15SA дело дошло только сейчас.

По данным ресурса, истребитель F-15SA, в том числе оснащен бортовой РЛС с АФАР, комплексом обороны от компании BAE Systems, подвесными контейнерами целеуказания, навигационным оборудованием, а также интегрированной электронно-оптической системой.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Компании
BAE Systems
Boeing
Проекты
АФАР
Похожие новости
27.12.2017
С компанией Boeing подписан первый контракт в рамках программы поставки ВВС Катара истребителей F-15QA
19.06.2017
США поставят Катару 36 истребителей F-15QA
09.06.2017
От позиции Д.Трампа во многом будет зависеть дальнейшая судьба программы поставки Катару 72 истребителей F-15QA
13.12.2016
Первые F-15SA идут в Саудовскую Аравию
22.06.2016
Поставки истребителей F-15SA Саудовской Аравии продолжают задерживаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 02:05
  • 27
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 27.07 01:54
  • 4
Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик "Ансырь"
  • 27.07 01:46
  • 1
На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
  • 27.07 01:22
  • 1
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 27.07 01:14
  • 1
Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
  • 27.07 01:11
  • 1
В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
  • 27.07 01:01
  • 1
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
  • 27.07 00:01
  • 64
"Кинжал" для "Тушки"
  • 26.07 23:46
  • 5
В России рассказали о самонаведении оружия "Судного дня"
  • 26.07 23:01
  • 1578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 22:46
  • 1
Белый дом увлекся закрытостью закупок
  • 26.07 22:16
  • 6
Как спастись от астероидов
  • 26.07 18:43
  • 4
F-15X: "ракетоноситель" для пятого поколения
  • 26.07 18:00
  • 56
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 26.07 14:02
  • 2
США будут наказывать не всех партнеров России