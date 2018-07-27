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27.07.2018
ЦАМТО

Представители Рособоронэкспорта приняли во Владивостоке делегацию ВМС Вьетнама в ходе салона МДМС-2018

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Церемония вступления в состав 1-го регионального командования ВМС Вьетнама патрульных катеров HQ-266 и HQ-267 проекта 10412 «Светляк».
Источник: www.qdnd.vn

ЦАМТО, 26 июля. Представители АО "Рособоронэкспорт" приняли делегацию Военно-морских сил Вьетнама в ходе первого Международного дальневосточного морского салона, который проходит 26-28 июля во Владивостоке.

"Военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом является одним из приоритетных направлений деятельности Рособоронэкспорта. Более половины объема нашего сотрудничества за последние 10 лет приходится на тематику военно-морских сил. Мы получали и продолжаем получать от вьетнамской стороны высокие оценки поставленных кораблей, подводных лодок, оружия для их оснащения, а также построенных при содействии Рособоронэкспорта объектов военно-морской инфраструктуры. Уверен, в ходе салона мы вместе с нашими гостями также обсудим новые направления сотрудничества", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В ходе визита во Владивосток делегация ВМС Вьетнама вместе с представителями Рособоронэкспорта посетит стенды АО "Восточная верфь" и АО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького", где проведет переговоры с руководством предприятий.

Российско-вьетнамское военно-техническое сотрудничество имеет более чем полувековую историю. Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество с Вьетнамом идет по всем видам военной техники и вооружений. В рамках кардинальной модернизации ВМС страны Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской военно-морской техники.

Во Вьетнаме работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

26.07.2018
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Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Восточная верфь
ЗДЗ Горького
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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