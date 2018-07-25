Шойгу рассчитывает, что саммит РФ - США будет способствовать военному сотрудничеству стран
Глава Минобороны выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа также "придаст импульс углублению военного сотрудничества" со странами НАТО
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские военные рассчитывают, что прошедшая в Хельсинки встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать углублению военного сотрудничества стран, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Рассчитываем, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия - США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса, позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности", - сказал он.
Шойгу отметил, что страны НАТО увеличили количество задействованной в учениях в Восточной Европе авиации с 11 до 101 единицы за пять лет. "Продолжается наращивание натовских контингентов внерегиональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", - сказал он.
"С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тыс. военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в десять раз, а количество боевой авиации - с 11 единиц до 101", - сказал министр.
По словам Шойгу, "постоянно повышается интенсивность мероприятий подготовки войск альянса". Кроме того, как отметил министр, "с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций - в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции".
"Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", - сказал министр.
"Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", - подчеркнул Шойгу.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить осенью Вашингтон.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются