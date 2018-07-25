Шойгу рассчитывает, что саммит РФ - США будет способствовать военному сотрудничеству стран

Глава Минобороны выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа также "придаст импульс углублению военного сотрудничества" со странами НАТО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские военные рассчитывают, что прошедшая в Хельсинки встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать углублению военного сотрудничества стран, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Рассчитываем, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия - США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса, позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности", - сказал он.

Шойгу отметил, что страны НАТО увеличили количество задействованной в учениях в Восточной Европе авиации с 11 до 101 единицы за пять лет. "Продолжается наращивание натовских контингентов внерегиональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", - сказал он.

"С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тыс. военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в десять раз, а количество боевой авиации - с 11 единиц до 101", - сказал министр.

По словам Шойгу, "постоянно повышается интенсивность мероприятий подготовки войск альянса". Кроме того, как отметил министр, "с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций - в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции".

"Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", - сказал министр.

"Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", - подчеркнул Шойгу.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить осенью Вашингтон.