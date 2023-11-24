«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике

В ходе Freezing Winds 23 может отрабатываться блокада Финского залива, полагают эксперты

На учениях НАТО Freezing Winds 23 может отрабатываться сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующая блокада Финского залива и Калининградской области, не исключают эксперты. Активная фаза маневров началась 22 ноября. Ими впервые руководит новый член альянса — Финляндия. К северо-западным границам России подошла мощная группировка сил, включающая в себя свыше 5 тыс. военнослужащих, 30 кораблей и 20 самолетов. Официально объявленный сценарий учений не скрывает наступательный характер действий. Военнослужащие альянса учатся минировать Балтийское море и высаживать морской десант.

На границе тучи ходят хмуро

Сложные погодные условия в Балтийском море не стали препятствием для начала активной фазы учений НАТО Freezing Winds 23 («Ледяные ветры – 23»). Маневры проходят менее чем в 200 км от российских границ и охватывают южное побережье Финляндии, так называемое Архипелаговое море, Аландские острова и западную часть Финского залива.

В морской составляющей Freezing Winds 23 участвуют силы Швеции, пока еще не ставшей членом альянса, а также корабли первой постоянной группы военно-морских сил НАТО и первой постоянной группы НАТО по противоминной борьбе. В состав группировки входят 30 боевых и вспомогательных кораблей Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Авиагруппа Freezing Winds 23 включает более 20 самолетов и вертолетов. Среди них истребители F-18, французские морские патрульные самолеты «Атлантик-2», транспортные и поисковые вертолеты постоянной морской группы НАТО.

По словам специалистов, такие учения НАТО проводит в регионе Балтийского моря ежегодно, но в 2023 году они приобрели явно агрессивный характер. Перед началом Freezing Winds 23 финский командующий учениями Юхапекка Раутава заявил, что противоминные корабли альянса привлечены к маневрам неслучайно.

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— Большое число противоминных кораблей, участвующих в учениях, — демонстрация заинтересованности и обязательства НАТО защищать подводную инфраструктуру, — отметил он.

Пристальное внимание к этой теме, очевидно, связано с ситуацией вокруг подводного газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию. 8 октября его перекрыли из-за подозрения на утечку. Позднее власти Финляндии заявили, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода. Президент страны Саули Ниинистё заявил, что объект мог быть поврежден в результате диверсии.

Ряд европейских политиков сделали заявления о причастности России к инциденту. Президент РФ Владимир Путин назвал это «чушью собачей»: он даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку тот очень маленький по объему.

В конце октября финская полиция сообщила, что повреждения газопроводу Balticconnector, предположительно, нанесло якорем судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

По словам специалистов, по дну Балтийского моря проходят сотни энергетических и коммуникационных систем Евросоюза и НАТО, поэтому в свете событий вокруг Balticconnector и «Северных потоков» интерес военных альянса к контролю за надводной и подводной обстановкой на Балтике абсолютно понятен.

— У всех военно-морских государств региона, не исключая России, в распоряжении есть подводные диверсионные силы и средства, способные в кратчайшие сроки уничтожить объекты критической инфраструктуры на дне Балтийского моря. Причем российские подводные силы в регионе по количеству и качеству в разы превосходят подобные подразделения стран НАТО, — рассказал «Известиям» собеседник в Минобороны России.

По данным открытых источников, в Ленинградской и Калининградских областях России расположены базы отрядов противодиверсионных сил и средств ВМФ России, оснащение которых позволяет выполнять боевые задачи на глубинах до 200 м.

Острова преткновения

Среди официально заявленных целей Freezing Winds 23 — постановка минных заграждений и высадка морского десанта, в котором будут участвовать около 300 морских пехотинцев США.

Для отработки боевых действий авиацией альянса вводятся ограничения воздушного пространства для полетов гражданской авиации в районе Турку. Также финские военные предупредили о возможных помехах, которые могут появляться на метеорадарах и радиотехнических системах гражданского назначения. Это свидетельствует о том, что авиация НАТО будет отрабатывать задачи по постановке помех комплексам ПВО и радиоэлектронной борьбе.

Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Patrick King Источник изображения: iz.ru

— Наши главные осенние учения — первые, которые мы проводим в качестве больших учений НАТО, в которых также активно участвуют наши шведские партнеры. Тренируясь вместе, мы не только усилим военные возможности, но и взаимодействие и нашу способность работать вместе, — заявил Юхапекка Раутава.

По данным минобороны Финляндии, морской десант будет высаживаться в районе Аландских островов. Однако собеседники Известий считают, что силы НАТО могут отрабатывать захват внешних островов Финского залива — Гогланда, Большого Тютерса и Мощного. Их расположение позволяет полностью контролировать восточную часть Финского залива. По итогам Великой Отечественной войны, Гогланд и Большой Тютерс, принадлежавшие Финляндии, отошли к Советскому Союзу, и сегодня являются частью Ленинградской области.

Экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе не исключил, что в случае конфликта Финляндия может предъявить претензии на ряд российских территорий.

— Во-первых, речь идет о части Карелии, особенно о той части, что отошла к Советскому Союзу после войны, — рассказал он «Известиям». — Во-вторых, объектом притязаний могут быть российские острова в Балтийском море. В целом же учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на Россию с севера в попытках запереть наш Военно-морской флот на Балтике, максимально воспрепятствовать торговому судоходству. Финляндия участвует в НАТО для того, чтобы создать блок для противодействия России на севере. Это реальная угроза нашим интересам на этом направлении. В случае серьезного обострения они могут запереть наш флот и закрыть воздушное пространство в регионе. Думаю, что в ходе маневров они отрабатывают эту стратегию против нашей страны.

Эксперты отмечают, что в случае потенциального конфликта с Россией одной из задач блока НАТО станет блокада Калининградской области.

— Угроза возможного перекрытия Финского залива должна обязательно приниматься в расчет. Без контроля над Гогландом и Тютерсом Финский залив не запереть, это доказал опыт Великой Отечественной войны. А вступление Финляндии в НАТО делает эту угрозу вполне реальной, — рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Морские пехотинцы США во время учений в Финляндии Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Maxwell Cook

В прошлом году после заявлений Финляндии и Швеции о желании вступить в НАТО глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах разделить Западный военный округ на два — Московский и Ленинградский. Он также поручил сформировать новый армейский корпус в Карелии, куда войдут три мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

В июле этого года Шойгу сообщил, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности вооруженных сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

По данным открытых источников, в 2022 году пограничная служба России ограничила, а в 2023 году полностью запретила посещение туристами островов Гогланд и Большой Тютерс. Попасть на них сейчас можно только по особому разрешению, согласованному с Минобороны России.

Высокопоставленный источник «Известий» на Балтийском флоте подтвердил усиление контроля со стороны Минобороны России над внешними островами Финского залива.

Советское оружие достанется Украине

20 ноября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что несмотря на сложную ситуацию на границе с Россией (в последние дни страна, в частности, приняла решение о закрытии почти всех, кроме одного, погранпереходов), Финляндия будет продолжать военные поставки для Украины.

Президент Финляндии Саули Ниинистё Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Seppo Samuli

— Конечно, нам следует следить за ситуацией на границе. У нас действительно протяженная граница, защиту которой мы должны поддерживать в хорошем состоянии. Но у нас остается возможность продолжать помогать Украине, и мы будем продолжать это делать, — сказал он.

В середине ноября власти Финляндии сообщили, что намерены передать Киеву 20-й пакет военной помощи примерно на €100 млн. Общая стоимость переданного Украине имущества, в которые входят вооружения и техника, составляет €1,5 млрд.

В одном из первых пакетов в марте 2022 года Финляндия поставила на Украину 1,5 тыс. единиц противотанковых комплексов, 2,5 тыс. штурмовых винтовок, 150 тыс. патронов к ним и 70 тыс. пайков для солдат.

По словам Ильи Крамника, финская армия располагает серьезными запасами советского и российского вооружения, которое наши соседи активно закупали в период добрососедских отношений. Речь идет о боевых бронированных машинах типа БТР и БМП, артиллерийских системах и стрелковом вооружении. Сегодня Финляндия активно заменяет отечественное вооружение на западное.

— Отказ от российской боевой техники начался в 90-е годы, когда финны не стали покупать наши истребители МиГ-29, приобретя вместо них американские F/A-18 «Хорнет». Сейчас «Хорнеты» они планируют менять на F-35. Идет замена советских сухопутных боевых машин на технику Германии, Швеции и США, — рассказал Илья Крамник.

Финская сторона официально не раскрывает подробности содержания военной помощи Украине, однако, по данным открытых источников, в распоряжении сил обороны Финляндии могут находиться более сотни БТР и БМП советского и российского производства.

Андрей Краснобаев

Роман Крецул

Юлия Леонова