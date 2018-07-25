ВМС Канады получили окончательные предложения в рамках тендера по строительству 15 боевых кораблей CSC

ЦАМТО, 24 июля. Три команды претендентов представили свои окончательные предложения в рамках тендера ВМС Канады, предусматривающего постройку 15 многофункциональных боевых кораблей по проекту CSC (Canadian Surface Combatant).

Ресурс Naval Today напоминает, что компании получили запросы на пересмотр своих предложений в мае. Крайний срок подачи окончательных заявок истек на прошлой неделе.

Ожидается, что стоимость проекта строительства в общей сложности 15 кораблей CSC компанией Irving Shipbuilding в качестве генерального подрядчика составит от 55 до 60 млрд. кан. долл. (41,7-45,5 млрд. долл. США), однако более конкретная цифра будет известна после того, когда станут известны параметры финансовых заявок, представленных претендентами.

Группа Combat Ship Team в составе Lockheed Martin Canada, BAE Systems, CAE, L3 Technologies, MDA и Ultra Electronics предложила корабль на базе перспективного британского фрегата "Тип-26" с системой боевого управления CMS 330. Данный проект был недавно выбран Австралией.

Alion Canada, которая объединилась с Damen Shipbuilding, Atlas Elektronik и Hensoldt, предложила версию корабля, основанную на проекте фрегата ВМС Нидерландов LCF (Luchtverdedigings-en commandofregat).

Navantia объединилась со своими международными партнерами, Saab Australia и CEA Technologies с предложением варианта фрегата F-105, основанного на базе эсминца класса "Хобарт", строящегося для ВМС Австралии. В случае победы, консорциум также привлечет местных поставщиков General Dynamics Mission Systems-Canada, DRS Technologies Canada Limited, OSI Maritime Service и Rheinmetall Canada.

Последняя заявка вне процедуры торгов поступила от Naval Group и Fincantieri. Франко-итальянская команда предложила проект, основанный на совместно разработанном фрегате класса FREMM (Fregates Europeennes Multi-Missions). Группа предложила построить корабли по фиксированной стоимости в 30 млрд. канн. долл. (22,7 млрд. долл. США), однако канадское правительство в конце прошлого года отвергло данное предложение, заявив, что не станет принимать заявку вне конкурсной процедуры и в последний момент.

Канадское правительство и Irving Shipbuilding планируют объявить победителя тендера к концу года, строительство кораблей должно начаться в начале 2020-х гг.

Как уже сообщал ЦАМТО, канадское правительство планирует выбрать проект корабля, предусматривающего замену 12 фрегатов класса "Галифакс" и трех эсминцев "Ирокез". Изначально утвержденный бюджет проекта CSC составлял 26,2 млрд. кан. долл., в том числе 10 млрд. кан. долл., выделенных непосредственно на постройку кораблей главному подрядчику проекта – расположенной в Галифаксе (Новая Шотландия) компании Irving Shipyards. Парламентский бюджетный офис (PBO) 1 июня 2017 года объявил, что стоимость проекта может составить до 61,8 млрд. кан. долл. (48,3 млрд. долл. США), что более чем вдвое превышает его первоначальную оценку.

Министерство общественных служб и закупок Канады объявило о прекращении приема заявок на выпущенный запрос о предложениях 30 ноября 2017 года. Всеми участниками предложено значительное взаимодействие с канадской промышленностью, а также интеграция поставщиков из Канады в "глобальные цепочки поставок" этих компаний.

Изначально выбор предпочтительного участника торгов планировалось объявить весной 2018 года. Контракт с ним планировалось подписать к концу 2018 года. Начало строительства первого корабля намечено на начало 2020-х гг. (ранее сообщалось, что строительство первого корабля по выбранному проекту планируется начать в начале 2020 года, а его спуск на воду должен состояться в 2024 году). Очевидно, что реализация данного плана затянулась как минимум на полгода.

Всего планируется построить два варианта кораблей по проекту CSC: зональной системы ПВО и флагмана боевой группы. Вариант ПВО заменит функции ПВО/ПРО дальнего радиуса действия, а также командные функции, которые на текущий момент выполняют эсминцы класса "Ирокез", а универсальный вариант послужит в качестве преемника фрегатов класса "Галифакс". Вариант ПВО будет закуплен первым, так как последний эсминец "Ирокез" был выведен из эксплуатации в 2017 году.