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25.07.2018
ТАСС

Минобороны РФ: до 200 тыс. беженцев могут скоро вернуться в Сирию из стран ЕС

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Сирийская армия (САА)
Сирийская армия (САА).
Источник: http://www.globallookpress.com

В военном ведомстве отметили положительное влияние деятельности дипломатов на общий ход процесса возвращения людей в свои дома

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 200 тыс. сирийских беженцев в ближайшей перспективе могут вернуться домой из стран Евросоюза, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В настоящее время необходимо кардинально нарастить усилия с другими странами, прежде всего Евросоюза, откуда в ближайшей перспективе могут вернуться до 200 тыс. беженцев", - сказал Мизинцев, выступая на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИДа России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он отметил положительное влияние деятельности дипломатов на общий ход процесса возвращения беженцев в Сирию. Генерал-полковник напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман ас-Сафади провели телефонный разговор и обсудили возможность будущих совместных усилий по оказанию республике помощи в ее постконфликтном восстановлении, в том числе в скорейшем возвращении сирийских беженцев в свои дома.

"Глава иорданского дипломатического ведомства выразил полную готовность руководства страны к сотрудничеству для решения связанных с этим проблем. В связи с этим ожидаем активизации деятельности по разъяснению сирийским беженцам, находящимся в Иордании, что их ждут дома и готовы оказывать всестороннюю поддержку в вопросах обустройства и адаптации", - отметил Мизинцев.

Он уточнил, что в перспективе появится больше сирийских граждан, готовых вернуться на родину, чтобы подключиться к процессу восстановления экономики страны. "Сотрудникам российских дипломатических представительств необходимо это учесть, а данные представить в оперативную дежурную смену межведомственного координационного штаба в соответствии с установленным регламентом информационного обмена", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

24.07.2018
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