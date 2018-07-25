Штабы для новых войн

"В Сирии мы, как нигде прежде, убедились в значимости информационного противоборства"

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил большое внимание вопросам национальной безопасности, укреплению боеготовности Вооруженных Сил, оснащению их современным и перспективным вооружением. Решение этих проблем невозможно без развития военной науки. В преддверии международного форума "Армия-2018" "ВПК" во взаимодействии с Академией военных наук РФ открывает цикл статей, в которых ставятся вопросы развития стратегии и тактики Вооруженных Сил РФ, анализируется опыт локальных конфликтов, рассматриваются научно-технические проблемы. Экспертам проблематика некоторых материалов известна по военно-научной конференции АВН РФ, состоявшейся в марте этого года.

Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что бурное развитие науки и технологий вносит значительные изменения в характер вооруженной борьбы. Наши западные "партнеры" (ВС НАТО) активно продвигают методику войн нового типа или так называемых гибридных, основу которых составляют невоенные меры. При этом границы между состоянием войны и мира стираются.

Уход от классики

Анализ говорит об изменениях в ведении войн традиционного типа. Последним классическим примером стала операция многонациональных сил НАТО в Ираке в 1991 году, где главной задачей был разгром его вооруженных сил и захват территории. В последующую четверть века таких операций с применением крупных сухопутных группировок войск не осуществлялось.

“Информационная работа с местным населением помогла освободить без боя целые кварталы”

Сейчас государство-агрессор достигает геополитических целей через комплекс невоенных мер, которые в ряде случаев значительно превосходят по эффективности военные. Основной задачей является не физическое уничтожение противника, а полное подчинение его своей воле.

Югославия, Ирак 2003 года, Ливия, Тунис, Сирия, Украина… Везде мы можем наблюдать почти одинаковый сценарий. Но в сравнении с конфликтами прошлого столетия, где сухопутные группировки агрессора принимали непосредственное участие в наземной операции, акцент сделан в пользу достижения целей с помощью красиво замаскированных интегрированных формирований.

Такие группировки создаются на базе местных ресурсов по принципу оппозиционного, национального и конфессионального разделения, путем организации иррегулярных войск и народного ополчения в подразделения, способные к объединению в более крупные формирования при поддержке и руководстве ССО и ЧВК других государств. А также с привлечением ВС государств, иностранных ВВС, ВМС и других группировок войск (сил), гражданских и неправительственных организаций для выполнения задач на стратегических (операционных) направлениях в едином информационно-разведывательном пространстве.

Примеры – группировки ИГ и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещенные в России), курдские отряды самообороны, народное ополчение Ирака, "Ливийская заря" и "Зинтанские бригады", албанская "Армия освобождения Косова" в Югославии, на Украине – подразделения "Правого сектора", крымско-татарский батальон "Аскер", частные военные компании и др. При этом завоевание господства в воздухе и на море, нанесение ударов крылатыми ракетами выполняется регулярными ВМС и авиацией агрессора в созданных бесполетных зонах, как правило, под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования. В итоге в государстве ставится "послушное" правительство, страна раздроблена, посеяны хаос и беззаконие, установлен контроль над ресурсами, на территории размещены военные базы агрессора.

Современные вооруженные конфликты приобретают самые разнообразные формы, которые в зависимости от региона и конкретной ситуации собираются из отдельных элементов в одно целое. Мы обобщили этот опыт, который крайне поучителен и использовался нами при проведении операции в Сирии.

Опыт специальных операций

Формой применения группировки войск в Сирии была определена специальная операция, которая имела сложную структуру. При этом границы между задачами стратегического, оперативного и тактического уровней стирались, а стратегические (оперативные) цели достигались работой воинских формирований тактического звена.

В основу легли боевые действия в особых условиях: пустынной местности, горах, овладение населенными пунктами (в отдельных случаях с форсированием водных преград), тоннельная война, использование ударов ВКС, ВТО БД в едином разведывательно-ударном информационном пространстве. Значительная часть их проводилась ночью.

Фото: specnaz.ru

Опыт специальной операции позволил определить основные наиболее эффективные формы применения:

боевые действия по разгрому наиболее опасных отрядов террористических формирований;

оборона важных объектов, главных дорожных направлений;

боевые действия по реализации разведывательных данных силами и средствами огневого поражения Вооруженных Сил РФ;

прикрытие государственной границы.

Но при выполнении задач с использованием интегрированных подразделений имеется ряд особенностей:

комплексное применение военной силы с участием воинских формирований заинтересованных государств и отрядов народного ополчения;

нанесение ударов в целях снижения экономического потенциала противника;

активное информационное и психологическое воздействие на боевиков для подрыва их морально-психологического состояния;

ведение высокоманевренных боевых действий автономными группировками войск (сил) на отдельных направлениях;

применение способов партизанской борьбы совместно с классическими формами ведения военных действий;

широкое использование подземных ходов, тоннелей и коммуникаций, строительной техники;

подключение мобильных отрядов на пикапах типа "тачанка" для рейдов, засад и проведения контратак.

Приходилось учитывать и то, что к лету 2015 года Вооруженные Силы Сирии полностью исчерпали себя, личный состав был деморализован, офицерский корпус деградировал, а руководство ВС показывало крайне низкую эффективность в управлении войсками. В этой ситуации мы вынуждены были сделать упор на наиболее боеспособные подразделения народного ополчения, такие как отряды бригадного генерала Сухела, "Соколы пустыни", КСИР, боевые отряды "Хезболлы", "Фатимиды", отряды шейха Турки и Ибрагима, шейха Сулеймана, а в дальнейшем и бригады 5-го дшк, сформированные из добровольцев, которые вошли в состав наиболее боеспособной сухопутной группировки.

По сути речь идет о разрозненных иррегулярных вооруженных формированиях. Но будучи объединенными под управление командующего группировкой войск от ВС РФ и действуя по единому замыслу, они обрели иной статус. И теперь в полной мере могут называться интегрированной группировкой.

Использование новых способов ведения боевых действий позволило на начальном этапе добиться первых успехов в горной Латакии. В ходе операции российских ВКС и ВМФ, а также подразделений Сил специальных операций было обеспечено поражение критически важных объектов противника, инфраструктуры и крупных скоплений террористических формирований в интересах выполнения задач сухопутной группировкой. Главная роль в ней отводилась не регулярным войскам, а вышеназванным отрядам, которые сыграли решающую роль в ключевых операциях в горной Латакии, Пальмире, Квайрисе, Алеппо, освобождении Акербата, Хамы и Дейр эз-Зора.

В горной местности действия велись по выгодным направлениям с захватом и удержанием господствующих высот, перевалов и горных проходов, широким применением обходящих отрядов, при этом важную роль сыграло знание ТВД. Так, в пустынной местности широко использовались результаты применения авиации и артиллерии на всю глубину обороны противника, наступательные действия активно велись в ночное время. На отдельных направлениях для фортификационного оборудования рубежей, позиций задействовались бульдозеры.

Эффективно использовались танки, находившиеся в непосредственном подчинении командиров штурмовых отрядов.

Двумя ударами подразделений генерала Сухела и пяти добровольческих отрядов в конце октября 2017 года был деблокирован Дейр эз-Зор. После массированного огневого удара с применением крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" с захватом и последующим расширением плацдарма на левом берегу Ефрата сирийские войска вошли в город, который более трех лет находился в кольце окружения. В дальнейшем группировка террористов была окружена, расчленена и уничтожена по частям.

Самые эффективные ресурсы

Еще одна особенность – тоннельная и контртоннельная борьба. Прорытые ходы использовались как для перемещения внутри городов между своими позициями, так и для скрытного сближения с противником. Особенно в сирийской столице и Хомсе. В Алеппо и Дамаске террористы задействовали тоннели еще и для закладки фугасов, уничтожения подконтрольных правительству государственных объектов.

Фото: kuban24.tv

Одним из ключевых событий сирийской войны стала операция по освобождению Алеппо. Она носила наступательно-оборонительный характер. В целях постоянного огневого воздействия на противника применена тактика наступления в три смены днем и ночью, без перерыва. По внешнему кольцу была создана оборонительная группировка. Авиация наносила удары по объектам и группировкам формирований террористов только по внешнему кольцу, а ракетные войска и артиллерия, тактические огневые средства в составе РУК – по важным целям в черте города и только после подтверждения от трех и более источников.

Кроме того, осуществлялась диверсионная деятельность подразделений СпН в отношении объектов формирований террористов.

Гуманитарная операция проходила параллельно с ведением наступательных действий и ударами авиации по точечным целям и в последующем стала переломным моментом в освобождении Сирии.

Необходимо отдельно сказать о деятельности бригадного генерала Сухела, как наиболее способного командира в сирийской армии. Он командует нерегулярными формированиями. В ходе боевых действий добился значительных успехов, избегал шаблонов, грамотно использовал различные способы ведения специальной операции.

Принципиально новым подходом, внедренным в практику генералом Сухелом, в наступательной тактике стало возведение так называемого сирийского вала для снижения потерь в личном составе и технике. Фортификационное оборудование позиций велось с применением дорожной техники общего назначения, которая после дооборудования бронелистами использовалась и при ведении наступательных действий.

В ходе проведения операции в Сирии мы, как нигде прежде, убедились в практической значимости информационного противоборства. Информационные ресурсы стали по сути одним из самых эффективных видов оружия. Их широкое использование позволяет в считаные дни раскачать ситуацию изнутри. Например, в ходе операции по освобождению Алеппо информационная работа с местным населением помогла освободить целые кварталы без боя, вывести более 130 тысяч мирных жителей.

Эффект от такого рода воздействия может быть сопоставим с результатами крупномасштабной операции с применением войск и сил. При этом необходимо отметить, что информационная война шла с обеих сторон. Ее результаты напрямую отражались в мировом общественном мнении. Скажу так: без проведения информационных операций у нас не было бы успеха в Алеппо, Дейр эз-Зоре и Гуте.

Таким образом, современная военная наука показывает гибкость, возможность адаптироваться к конкретной обстановке и способность достигать геополитических, стратегических целей без широкого применения военной силы – мерами невоенного характера, применением интегрированных группировок войск.

Особенности управления

Отдельный вопрос – организация управления интегрированными группировками в Сирийской Арабской Республике.

С начала специальной операции общее планирование применения войск осуществлялось ГШ ВС РФ, а детальное – командующим группировкой. Общее руководство действиями войск было возложено на командующего группировкой войск (сил) непосредственно через Генеральный штаб вооруженных сил Сирии.

“Новым подходом в тактике наступления стало возведение так называемого сирийского вала для снижения потерь в личном составе и технике”

Вместе с тем с началом первых операций по стабилизации обстановки организация управления потребовала серьезной корректировки. Ввиду низкой эффективности Генерального штаба ВС Сирии вся работа по подготовке операций легла на наших офицеров. Для непосредственного управления группировками на командном пункте в Хмеймиме были размещены оперативные группы от всех формирований, а также от Мухабарат, боевых отрядов КСИР, "Хезболлы", "Аль-Кудс", народной обороны и др.

В целях дальнейшей оптимизации нами было принято решение о направлении оперативных групп ВС РФ на тактические направления в соответствии с делением территории Сирии на зоны ответственности. На начальном этапе такие группы были малочисленны и включали до пяти офицеров, но ими уже обеспечивалось эффективное управление. В дальнейшем в их состав были дополнительно включены офицеры-операторы, разведчики, артиллеристы, инженеры, связисты и переводчики. В зависимости от выполняемых задач и в наиболее активные фазы операции количество офицеров оперативных групп доходило до 15–20 человек.

Симметрично резко меняющейся обстановке мы оптимизировали и оперативный состав командного пункта Хмеймим. В состав дежурной смены ЦСУ вошли представители ГСП, группы управления разведывательно-ударными действиями, информационно-аналитического центра, совмещенного командного пункта ПВО и истребительной авиации, группы планирования огневого поражения противника, центра примирения враждующих сторон и группы переговоров с представителями коалиции, Израиля и Турции.

Выстроенная таким образом работа объединенного КП группировки войск (сил) позволила обеспечить непрерывность управления, сократить цикл принятия решений и повысить оперативность выполнения поставленных задач.

Состав группы боевого управления КП изменялся в зависимости от возникающих задач. Например, перед развертыванием в Средиземном море корабельной авианесущей группы для организации применения палубной авиации по наземным объектам вооруженных формирований была создана оперативная группа ВМФ в составе 12 человек от штабов Северного и Черноморского флотов.

В феврале 2016 года по решению министра обороны РФ образован принципиально новый элемент системы управления – центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий.

Комплекс данных мер позволил не только обеспечить устойчивость, непрерывность и оперативность управления, но и увязал все элементы в единое разведывательно-ударное информационное поле. Во всех оперативных группах установлена видеоконференцсвязь с КП группировки войск.

Одним из существенных усовершенствований стали меры по противодействию ударным БЛА противника. В состав центра комплексной безопасности КП была введена группа борьбы с БЛА, возглавляемая старшим дежурной смены. Основная ее задача – организация взаимодействия сил и средств РЭБ, авиации, БЛА, огневого поражения и связи (данная практика актуальна при проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки в повседневной деятельности войск).

Созданная система обеспечила управление группировками войск на оперативно-тактических направлениях. А также перспективное и ежесуточное планирование боевых действий (удары ВТО большой дальности по критически и экономически важным объектам), что позволило в режиме реального времени оценивать обстановку, планировать огневое поражение, корректировать результаты нанесения ударов одновременно на всех направлениях.

Современное военное искусство и опыт ведения боевых действий в локальных конфликтах последней четверти века показывают, что создание и применение интегрированных группировок в войнах нового типа приобретает все большую актуальность. А проблематика их развертывания и управления включает аспекты, требующие вдумчивой, детальной проработки. Необходимо выработать единое понимание теории применения таких группировок в практике боевых действий Вооруженных Сил РФ.

Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (741) за 24 июля 2018 года