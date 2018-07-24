Посол РФ в КНР: планы размещения ПРО США в Японии и Корее усиливают напряженность в регионе

Приходится принимать ответные меры

Салехард. 23 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Планы размещения американских систем противоракетной обороны в Японии и Южной Корее осложняют ситуацию в регионе, вызывают дополнительную напряженность, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Планы размещения средств ПРО, конкретно в Республике Корея, поговаривают о таких планах и применительно к Японии, это, конечно момент, дополнительно осложняющий и без того сложную международную обстановку в Северо-Восточной Азии и отнюдь не облегчающий задачу выстраивания отношений партнёрства, отношений стабильности, которые стимулировали бы международное сотрудничество в регионе", - сказал он в понедельник журналистам в Салехарде.

Так российский дипломат ответил на вопрос о том, могут ли Россия и Китай принять совместные меры в связи с размещением в регионе американской ПРО и о каких мерах может идти речь.

"Какие меры? Ну, прежде всего, переговорные. И наша позиция, и позиция КНР заявлены открыто: здесь нет никакого двойного дна, никакой скрытой повестки", - продолжил российский посол.

"Мы действительно считаем, что эта мера не добавляет к условиям обеспечения безопасности в регионе, наоборот, ухудшает их, причём ухудшает на годы вперёд: это ведь не одномоментный акт".

Посол подчеркнул, что в связи с вышесказанным будет продолжена переговорная работа с партнёрами.

"Те, кто размещают у себя такого рода объекты, которые, как считают наши китайские партнёры и мы, создаёт угрозу нашей безопасности, фактически ставят под угрозу свою собственную безопасность, потому что приходится применять ответные меры. Это совершенно очевидно", - подчеркнул А.Денисов.

Он отметил, что "получается своего рода замкнутый круг", движение по спирали, которое направлено не вверх, а вниз.

"Будем продолжать переговорную работу. Другого не дано", - заключил российский посол.