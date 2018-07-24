Атомный ракетный подводный крейсер ТОФ "Томск" выполнил стрельбу крылатой ракетой по надводной мишени
ЦАМТО, 23 июля. В соответствие с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" осуществил из акватории Охотского моря пуск крылатой ракеты по надводной мишени.
По данным объективного контроля, противокорабельная ракета на дистанции 150 км успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника.
В ходе выполнения задач в море подводники выполнили скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения "противника" после стрельбы.
Проведение боевого упражнения обеспечивали высотные истребители МиГ-31, беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота, а также около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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