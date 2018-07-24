Войти
24.07.2018
ТАСС

Северный флот приступил к восстановлению поднятого со дна Баренцева моря танка M3 Lee

457
0
+1
Танк M3 Lee
Танк M3 Lee.
Источник: © Пресс-служба Северного флота

Командующий флотом отметил большую историческую ценность экспоната

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота приступили к восстановлению американского среднего танка M3 Lee времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"Специалисты ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к очистке корпуса танка, после которой будет произведена оценка состояния узлов и агрегатов данного исторического экспоната и будет составлен план его восстановления", - приводит пресс-служба слова командующего флотом адмирала Николая Евменова.

Как отметил Евменов, экспонат имеет большую историческую ценность. По его словам, предварительная оценка показала, что танк укомплектован стрелковым вооружением экипажа, а также имеет другие интересные детали. Танк подняли специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ с транспорта "Баллот", затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин. Танк доставили на борту многофункционального судна тылового обеспечения в Североморск. Далее на специальном трейлере его переместили в Мурманск, в расположение ремонтно-восстановительного батальона флота.

Ранее специалисты батальона восстановили танк "Шерман", поднятый с затонувшего транспорта "Томас Дональдсон", а также танки ИС-3 и СУ-100. Еще несколько танков "Шерман" подготовили для экспозиций различных музеев.

В 2017 году при батальоне был сформирован исторический взвод бронетехники времен Великой Отечественной войны, который принимал участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвященных дням воинской славы России, а также в ряде государственных праздников.

23.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
пр. 1155
СФ
Похожие новости

24.07.2018 Корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море

20.07.2018 Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ

20.07.2018 Накануне проведения Главного военно-морского парада на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят Андреевский флаг

17.07.2018 Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-морском параде

17.07.2018 Ракетный крейсер и атомная подлодка прибыли в Финский залив на парад в честь Дня ВМФ

17.07.2018 Отряд кораблей Северного флота прибыл в Финский залив на парад

09.07.2018 Источник: подводный крейсер "Орел" будет участвовать в Дне ВМФ в Петербурге

03.07.2018 "Боевая нация" демонстрирует свою мощь! ВМС России направили 36 кораблей в ответ на действия НАТО

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 12:04
  • 6
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
  • 24.07 11:52
  • 42
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 24.07 11:22
  • 3
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
  • 24.07 10:54
  • 3
Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года
  • 24.07 10:32
  • 3
Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
  • 24.07 10:02
  • 6
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 24.07 09:54
  • 15
Израильские танки получат искусственный интеллект
  • 24.07 09:33
  • 8
Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
  • 24.07 09:31
  • 6
В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
  • 24.07 08:24
  • 7378
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 07:43
  • 610
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.07 07:28
  • 4
Минобороны Болгарии возобновило тендер на покупку истребителей
  • 24.07 07:24
  • 5
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
  • 24.07 05:28
  • 53
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 24.07 02:36
  • 1
Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"