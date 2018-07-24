Северный флот приступил к восстановлению поднятого со дна Баренцева моря танка M3 Lee

Командующий флотом отметил большую историческую ценность экспоната

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота приступили к восстановлению американского среднего танка M3 Lee времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"Специалисты ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к очистке корпуса танка, после которой будет произведена оценка состояния узлов и агрегатов данного исторического экспоната и будет составлен план его восстановления", - приводит пресс-служба слова командующего флотом адмирала Николая Евменова.

Как отметил Евменов, экспонат имеет большую историческую ценность. По его словам, предварительная оценка показала, что танк укомплектован стрелковым вооружением экипажа, а также имеет другие интересные детали. Танк подняли специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ с транспорта "Баллот", затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин. Танк доставили на борту многофункционального судна тылового обеспечения в Североморск. Далее на специальном трейлере его переместили в Мурманск, в расположение ремонтно-восстановительного батальона флота.

Ранее специалисты батальона восстановили танк "Шерман", поднятый с затонувшего транспорта "Томас Дональдсон", а также танки ИС-3 и СУ-100. Еще несколько танков "Шерман" подготовили для экспозиций различных музеев.

В 2017 году при батальоне был сформирован исторический взвод бронетехники времен Великой Отечественной войны, который принимал участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвященных дням воинской славы России, а также в ряде государственных праздников.