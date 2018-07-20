Спущен на воду 30-й фрегат УРО класса "Тип-054A" для ВМС НОАК
ЦАМТО, 19 июля. На предприятии Huangpu Wenchong Shipyard китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation) состоялась церемония спуска на воду фрегата УРО класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2"), предназначенного для ВМС НОАК.
Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на East Pendulum, это 15-й фрегат "Тип-054A", построенный на этом предприятии и 30-й корабль серии.
Фрегаты класса "Тип-054A" строятся по усовершенствованному проекту фрегата "Тип-054" и оснащены большим количеством современных систем национального производства. С 30 сентября 2006 года постройка кораблей ведется двумя входящими в состав CSSC компаниями: Hudong-Zhonghua и Huangpu Shipyard. В среднем спуск корпуса очередного корабля на воду проводится с интервалом в четыре месяца и десять дней, что свидетельствует о стремлении ВМС НОАК возможно быстрыми темпами ввести новые фрегаты в строй.
Головной корабль новой серии вошел в боевой состав ВМС НОАК в январе 2008 года. На текущий момент в состав флота вошли 26 кораблей, которые активно применяются для выполнения задач в различных регионах мира.
Длина фрегата класса "Тип-054A" – 134,1 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 4053 т. Корабль оснащен энергетической установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов. Корабль оснащен ангаром, где может храниться вертолет Z-9.
В состав вооружения фрегата входят 76-мм артиллерийская установка H/PJ-26 и две 30-мм АУ (семиствольные H/PJ12 для фрегатов с 1 по 16-й и 11-ствольные H/PJ11, начиная с 17-го корабля (577) "Хуанган"). Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16, а также двумя счетверенными ПУ с противокорабельными ракетами С-802.
Для борьбы с подводными лодками фрегат оборудован установленной на корпусе ГАС, буксируемой ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.
Первоначально предполагалось, что, начиная с 2008 года, на вооружение ВМС НОАК будут приняты 24 корабля серии, однако на текущий момент данный показатель превышен. По неподтвержденной информации, после поставки 30-го корабля класса "Тип-054A" начнется постройка новых фрегатов класса "Тип-054B".
По оценке экспертов, хотя фрегат не включает большого числа новейших технологий по сравнению с европейскими или японскими разработками, он является компромиссным вариантом с точки зрения стоимости, боевых возможностей и ремонтопригодности и сможет обеспечить растущие потребности ВМС НОАК.
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