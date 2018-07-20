В Минобороны сообщили о завершении бросковых испытаний ракеты "Сармат"
В ведомстве добавили, что "проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод", что создание ракетного комплекса и постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" завершила бросковые испытания. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний комплекса, что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат", - сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что "все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат", постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки".
Председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин сообщил, что в рамках бросковых испытаний "Сармата" выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска.
По его словам, для обеспечения летных испытаний "Сармата" предприятиями промышленности проведена модернизация и переоснащение своих производственных мощностей, создан необходимый запас изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.
Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников, подчеркнули в Минобороны РФ.
Ракета "Сармат"
РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.
В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата". Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала "Красная Звезда", они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.
Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.
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