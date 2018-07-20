Войти
20.07.2018
ТАСС

РФ готовится провести испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем

313
0
0
Ракета "Буревестник"
Ракета "Буревестник".
Источник: © Минобороны России

Ракета может лететь на неограниченную дальность

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия готовится провести летные испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которая может лететь на неограниченную дальность.

Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", - сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "в настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке".

"Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты. Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - отметили в Минобороны.

Главный научный сотрудник 12-го ЦНИИ Минобороны Сергей Перцев сообщил, что проведенные испытания позволили российским ученым, инженерам и конструкторам подтвердить правильность принятых технических решений, а также "получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом".

В Минобороны указали, что малозаметная крылатая ракета практически с неограниченной дальностью, несущая ядерную боевую часть, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Ракета "Буревестник"

Президент России в послании Федеральному собранию в марте 2018 года заявил об испытании в конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации крылатой ракеты неограниченной дальности, разработка которой была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости

20.07.2018 Перспективные российские системы стратегического вооружения

20.07.2018 В России идет подготовка к летным испытаниям новейшей ракеты "Буревестник"

26.06.2018 Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория

25.06.2018 Кремль послал Западу недвусмысленный намек

18.04.2018 Вакансия для Берии

09.04.2018 Ядерная дубина терроризма

28.03.2018 Рюкзачок с калифорнием

26.03.2018 Генштаб: возможности представленных Путиным средств поражения будут повышаться

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"