РФ готовится провести испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем
Ракета может лететь на неограниченную дальность
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия готовится провести летные испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которая может лететь на неограниченную дальность.
Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", - сказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "в настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке".
"Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты. Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - отметили в Минобороны.
Главный научный сотрудник 12-го ЦНИИ Минобороны Сергей Перцев сообщил, что проведенные испытания позволили российским ученым, инженерам и конструкторам подтвердить правильность принятых технических решений, а также "получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом".
В Минобороны указали, что малозаметная крылатая ракета практически с неограниченной дальностью, несущая ядерную боевую часть, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.
Ракета "Буревестник"
Президент России в послании Федеральному собранию в марте 2018 года заявил об испытании в конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации крылатой ракеты неограниченной дальности, разработка которой была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.
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