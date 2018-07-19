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19.07.2018
ЦАМТО

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен быть введен в строй в конце 2019 года

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Автомат АК-47
Автомат АК-47, произведенный в США.
Источник: armslist.com

ЦАМТО, 18 июля. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен быть введен в строй в конце 2019 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам российских информагентств посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

"Когда у нас, в конце концов, определился новый подрядчик, который этим и занимается сейчас от российской стороны, были выработаны новые планы, их согласовали с венесуэльцами, и там действительно фигурировал срок введения одного из заводов в конце 2019 года. Я знаю, что после того, как этот подрядчик вышел на площадку, работы существенным образом активизировались и венесуэльцы выражали по этому поводу свое удовлетворение. Я надеюсь, что эти новые планы будут выдержаны и в конце 2019 года один из заводов будет введен в строй", – сказал дипломат.

Посол объяснил задержку в сдаче объекта проблемами с его энергообеспечением, передает "РИА Новости".

18.07.2018
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Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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