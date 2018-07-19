Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен быть введен в строй в конце 2019 года
ЦАМТО, 18 июля. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен быть введен в строй в конце 2019 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам российских информагентств посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.
"Когда у нас, в конце концов, определился новый подрядчик, который этим и занимается сейчас от российской стороны, были выработаны новые планы, их согласовали с венесуэльцами, и там действительно фигурировал срок введения одного из заводов в конце 2019 года. Я знаю, что после того, как этот подрядчик вышел на площадку, работы существенным образом активизировались и венесуэльцы выражали по этому поводу свое удовлетворение. Я надеюсь, что эти новые планы будут выдержаны и в конце 2019 года один из заводов будет введен в строй", – сказал дипломат.
Посол объяснил задержку в сдаче объекта проблемами с его энергообеспечением, передает "РИА Новости".
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
11.07.2018 В космос с автоматом Калашникова
05.07.2018 Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
05.07.2018 В Приморье южнокорейские офицеры посетили российских мотострелков
04.07.2018 Полетали и хватит
02.07.2018 АК-12. От поражения к победе
29.06.2018 Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
29.06.2018 "Калашников" предоставил Минобороны новые пулеметы для опытной эксплуатации
26.06.2018 Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971