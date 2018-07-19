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19.07.2018
ЦАМТО

Румыния планирует приобрести мобильный береговой ракетный комплекс

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ПУ ракет Saab RBS-15 Mk 3
Пусковая установка противокорабельных ракет Saab RBS-15 Mk 3 на борту германского корвета Magdeburg проекта К130.
Источник: Richard Scott/NAVYPIX

ЦАМТО, 18 июля. Румыния планирует приобрести мобильный береговой ракетный комплекс (Sistemel de Instalatii Mobile de Lansare – SIML) для размещения на побережье Черного моря.

Как сообщает HotNews.ro, правительство может принять решение о наделении полномочиями Министерство обороны Румынии начать конкурсную процедуру уже на этой неделе. На проект выделено 137 млн. евро (без НДС), которые могут быть выплачены поэтапно в период с 2018 по 2023 гг.

На данный момент в проекте заинтересованы не менее четырех крупных оборонных компаний (из стран НАТО и ЕС). По словам министра обороны Румынии Михая Фифора, министерство рассчитывает подписать контракт уже к концу этого года.

Вероятными кандидатами на поставку комплексов могут быть MBDA с противокорабельной ракетой MM-40 Блок.3 "Экзосет", Boeing с RGM-84 "Гарпун", Saab с RBS-15 Mk.3 и Kongsberg с NMS.

18.07.2018
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Страны
Румыния
Продукция
Harpoon ПКР
RBS-15
Компании
Boeing
Kongsberg
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NATO
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