Румыния планирует приобрести мобильный береговой ракетный комплекс
ЦАМТО, 18 июля. Румыния планирует приобрести мобильный береговой ракетный комплекс (Sistemel de Instalatii Mobile de Lansare – SIML) для размещения на побережье Черного моря.
Как сообщает HotNews.ro, правительство может принять решение о наделении полномочиями Министерство обороны Румынии начать конкурсную процедуру уже на этой неделе. На проект выделено 137 млн. евро (без НДС), которые могут быть выплачены поэтапно в период с 2018 по 2023 гг.
На данный момент в проекте заинтересованы не менее четырех крупных оборонных компаний (из стран НАТО и ЕС). По словам министра обороны Румынии Михая Фифора, министерство рассчитывает подписать контракт уже к концу этого года.
Вероятными кандидатами на поставку комплексов могут быть MBDA с противокорабельной ракетой MM-40 Блок.3 "Экзосет", Boeing с RGM-84 "Гарпун", Saab с RBS-15 Mk.3 и Kongsberg с NMS.
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