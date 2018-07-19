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19.07.2018
ТАСС

Минобороны поблагодарило итальянского мэра за памятник погибшему в Сирии офицеру

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Памятник
Памятник старшему лейтенанту Александру Прохоренко в городе Вальи-Сотто в Тоскане.
Источник: ria56.ru

По замыслу создателей, Александр Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до удара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры

КУБИНКА /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков поблагодарил представителей мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение памяти российского старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в ходе борьбы с международным терроризмом.

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до удара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

"От имени Министерства обороны Российской Федерации позвольте выразить слова благодарности представителям мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение подвига российского офицера в ходе борьбы с международным терроризмом", - сказал Панков на открытии финала всероссийской военно-патриотической игры "Победа" в подмосковном парке "Патриот".

В рамках церемонии открытия финала игры мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки передали движению "Юнармия" копию памятника Герою России Александру Прохоренко. "Такие подвиги возрождают понятие герой. В честь подвига Прохоренко мы решили назвать один из наших парашютных курсов его именем", - сказал Токки.

Министерство обороны России 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Он похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа", которая собрала на своей площадке почти 1 тысячу подростков из всех регионов РФ, пройдет с 18 по 21 июля в подмосковном парке "Патриот". Среди участников - юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и участники молодежных организаций. Молодые патриоты будут участвовать в конкурсах и состязаниях на выносливость и скорость, проявят навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях и оказании первой помощи. Конкурсная программа представлена шестью дисциплинами.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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