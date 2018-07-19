Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и США продлят договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), при этом российские военные специалисты в ходе переговоров с коллегами из Пентагона ещё раз обратят их внимание на неприемлемость для Москвы развёртывания глобальной американской ПРО, заявил РИА Новости во вторник военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что военное ведомство готово к практической реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и США на саммите в Хельсинки, в частности активизировать обсуждение продления срока действия договора СНВ и взаимодействия в Сирии со своими американскими коллегами.

"Полагаю, что российские военные напомнят американским коллегам о взаимосвязи стратегических наступательных вооружений с глобальной противоракетной обороной, подтвердив курс на неприятие Россией планов США развернуть глобальную ПРО. Тем не менее, это не помешает достичь конкретных договоренностей для того, чтобы лидеры двух стран продлили действие СНВ-3", - сказал Коротченко.

Комментируя российско-американское взаимодействие по сирийскому направлению, эксперт подчеркнул, что его следует усилить, чтобы избежать опасных военных инцидентов, координируя удары по силам международных террористов, а также создать все необходимые условия для полномасштабного мирного урегулирования гражданской войны в Сирии.

"В Генштабе ВС РФ и Минбороны России работают опытные профессионалы, которые исчерпывающе владеют данной проблематикой, при соответствующем указании президента (США Дональда) Трампа главе Пентагона двухсторонние группы смогут немедленно приступить к обсуждению этих вопросов. Ждём ответной и быстрой реакции из Пентагона", - добавил собеседник агентства.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.