В Госдуме предложили создать новый орган для решения проблем России и США

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем России и США, для этого есть партнеры в конгрессе США, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил о том, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.

"Мы планируем создать парламентское крыло, парламентскую составляющую, если совет будет создан. Пока это предложение. Как только оно начнёт обретать какой-то зримый контур, материализовываться, мы немедленно к этому подключимся", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Политик подчеркнул, что у российских парламентариев есть партнёры в конгрессе США, с которыми они "могли бы спланировать создание такой парламентской составляющей в будущем экспертном совете, если он будет создан".