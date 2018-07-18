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18.07.2018
РИА Новости

В Госдуме предложили создать новый орган для решения проблем России и США

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем России и США, для этого есть партнеры в конгрессе США, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил о том, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.

"Мы планируем создать парламентское крыло, парламентскую составляющую, если совет будет создан. Пока это предложение. Как только оно начнёт обретать какой-то зримый контур, материализовываться, мы немедленно к этому подключимся", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Политик подчеркнул, что у российских парламентариев есть партнёры в конгрессе США, с которыми они "могли бы спланировать создание такой парламентской составляющей в будущем экспертном совете, если он будет создан".

17.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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