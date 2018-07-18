В Госдуме предложили создать новый орган для решения проблем России и США
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем России и США, для этого есть партнеры в конгрессе США, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил о том, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.
"Мы планируем создать парламентское крыло, парламентскую составляющую, если совет будет создан. Пока это предложение. Как только оно начнёт обретать какой-то зримый контур, материализовываться, мы немедленно к этому подключимся", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Политик подчеркнул, что у российских парламентариев есть партнёры в конгрессе США, с которыми они "могли бы спланировать создание такой парламентской составляющей в будущем экспертном совете, если он будет создан".
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
18.07.2018 Минобороны РФ готово активизировать контакты с коллегами из США по продлению договора СНВ
18.07.2018 Минобороны заявило о готовности выполнять договоренности Путина и Трампа
17.07.2018 Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
16.07.2018 Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки
12.07.2018 "Настал критический момент": какой совет НАТО даст Трампу
11.07.2018 ШОС набирает вес
11.07.2018 "США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней"
09.07.2018 "Просто анекдот": как Литва пугает Россию "Патриотами"