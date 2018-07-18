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18.07.2018
Военное обозрение

Пакистан закупает турецкие вертолёты T129

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Турция и Пакистан объявили о втором крупном военном контракте. Оба соглашения подписаны в июле текущего года, сообщает ресурс Warspot.

Warspot / flightglobal.com

На этой неделе стало известно о подписании твердого контракта на поставку в Пакистан 30 ударных вертолетов T129 ATAK. А в начале июля было финализировано соглашение о поставке пакистанским ВМС четырех корветов турецкого проекта MILGEM.

Условия обоих договоров стороны держат в секрете. По неофициальным данным, стоимость второго контракта составила около $1,5 млрд. За эти деньги Пакистан получит 30 вертолетов, вооружение, запасные части, а также пакет услуг, предусматривающий, в том числе, обучение летного и технического состава.

По данным ресурса, ударные вертолеты типа T129 являются лицензионной копией итальянского AW129 Mangusta, разработанного в 1980-е годы. Впервые Mangusta поднялся в воздух в сентябре 1983-го. Всего в итальянскую армию было поставлено 60 таких вертолетов. Ранее Турция сообщала о планах собрать такое же количество машин на своей территории.

Турецкий Т-129 оснащен двумя двигателями LHTEC CTS800-4A, его максимальная скорость – 270 км/час, боевой радиус – 561 км. Максимальная высота (потолок) – 6 км. Вертолет вооружен стационарной трехствольной автоматической пушкой калибра 20 мм и подвесными установками для различных типов ракет.

17.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Италия
Пакистан
Турция
Продукция
Ан-30
Т-129
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