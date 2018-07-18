Гиперзвуковой "Авангард" получит титановый корпус

Новейшая гиперзвуковая ракета "Авангард", оснащенная ядерной силовой установкой, получит жаропрочный титановый корпус, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.

Минобороны РФ

По словам собеседника, работа по определению характеристик прочности новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева ведется в НПО машиностроения. Эти сплавы будут применяться для изготовления корпусов гиперзвуковых ракет.

Кроме того, предприятие продолжает работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон", которыми будут оснащаться АПЛ пятого поколения "Хаски". Как ранее сообщали СМИ, предполагаемая скорость "Циркона" составляет от 4 до 6 Махов.

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский пояснил агентству, что титановые корпуса предназначены для ракет, способных развивать скорость от 5 Махов и более. Помимо "Авангарда", титановые сплавы будут применяться при изготовлении корпусов маневрирующих блоков ракет "Сармат".

По его словам, есть и другие проекты, в которых запланировано применение новых сплавов. Правда, эти проекты пока публично не представлялись, добавил эксперт.

Напомним, весной текущего года Владимир Путин сообщил, что в России создана ракета "Авангард", способная совершать полеты на межконтинентальную дальность, в том числе в плотных слоях атмосферы. Ее скорость, превышает число Маха более чем в 20 раз.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о подписании контракта на серийное производство "Авангардов".