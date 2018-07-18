Минобороны Японии склоняется к разработке нового истребителя на базе гибрида F-22 и F-35 компании Lockheed Martin

ЦАМТО, 17 июля. Министерство обороны Японии считает корпорацию Lockheed Martin лидирующим кандидатом на разработку проекта перспективного истребителя для Сил самообороны Японии. Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны.

Как напоминает издание, японское правительство в марте выпустило третий запрос об информации для иностранных оборонных компаний и направило отдельный документ правительствам Великобритании и США, в котором более подробно изложены требования к перспективному самолету.

Компании Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems представили свои предложения по разработке преемника F-2 Министерству обороны Японии 13 июля.

Согласно правительственному источнику, план Lockheed Martin заключается в разработке нового истребителя на базе F-22 ВВС США. В предложении предлагается интегрировать на их борт ряд электронных систем, которые используются в истребителях F-35, уже закупленных Воздушными силами самообороны Японии. Предполагается, что Япония и США разработают новый самолет совместно.

План компании Boeing состоит в создании нового самолета на базе истребителя F-15, который будет обладать частичными возможностями малозаметности благодаря совместной разработке данных технологий с Японией. Данный самолет производился по лицензии в Японии.

План BAE Systems предусматривает совместную разработку Японией и Великобританией нового самолета, используя технологии, применяемые в истребителях EF-2000 "Тайфун".

Хотя Министерство обороны Японии и одобряет план Lockheed Martin, оно продолжает тщательно изучать все три предложения, поскольку представленная американской компанией цена оказалась значительно выше первоначальной оценки.

Как ожидается, Япония примет окончательное решение по выбору иностранного генподрядчика в течение этого года, чтобы включить проект в обновленный план обороны, реализация которого начнется с 2019 года. С японской стороны проект будет реализован под руководством Mitsubishi Heavy Industries.