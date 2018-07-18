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18.07.2018
ЦАМТО

Экипажи ВТА за время совместного учения с подразделениями ВДВ десантировали более 300 тонн грузов

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: А. Гордеев / Ведомости

ЦАМТО, 17 июля. Все экипажи военно-транспортной авиации (ВТА), принимавшие участие в совместном учении с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Рязанской области, завершили перелеты с оперативных аэродром в пункты постоянного базирования.

Всего в ходе учения было десантировано более 300 тонн грузов, включая около 70 ед. бронированной и специальной техники, а также порядка 1,5 тыс. военнослужащих.

Суммарный налет экипажей ВТА, принимавших участие в мероприятии, составил не менее 700 часов.

В учении было задействовано более 50 самолетов Ил-76 авиационных полков, базирующихся в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, а также самолетов Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-26 и А-50, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

17.07.2018
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