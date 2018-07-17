Словакия закупит американские F-16V

Правительство Словакии приняло окончательное решение о закупке в США 14 истребителей F-16V Block70/72 производства компании Lockheed Martin, сообщает bmpd.

Lockheed Martin

Решение было принято по результатам тендера, в финальной части которого также принимал участие шведский Saab JAS-39C/D Gripen. Предполагаемая стоимость сделки – 1,59 млрд евро.

Напомним, в апреле 2018 года Пентагон направил Конгрессу уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS (Foreign Military Sales) 14 истребителей.

Согласно уведомлению, самолеты будут оснащены бортовыми РЛС SABR с АФАР, нашлемными системами целеуказания, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и другим оборудованием.

В поставку также должны войти 130 управляемых ракет класса "воздух – воздух" средней и малой дальности, 170 комплектов управляемых бомб, тренажер, наземное оборудование, запасные части и пакет техподдержки.

F-16V заменят в составе ВВС Словакии устаревшие истребители МиГ-29.

Ресурс напоминает, что Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке вооружений с 2012 года, представляя ее как наиболее продвинутую версию семейства самолетов F-16. Заказчиками данной модификации к настоящему времени стали Тайвань и Бахрейн. Кроме того, в текущем году приняло решение о модернизации 85 истребителей F-16C/D в вариант F-16V правительство Греции.