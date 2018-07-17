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17.07.2018
bmpd.livejournal.com

ВВС Мали получили четыре учебно-боевых самолета Super Tucano

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Как сообщили малийские СМИ, ВВС Мали получили четыре турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (А-29) Super Tucano бразильского производства. Церемония передачи самолетов Super Tucano в состав ВВС Мали прошла 11 июля 2018 года на 101-й авиационной базе в столичном аэропорту Бамако с участием президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

Четыре полученных ВВС Мали турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (А-29) Super Tucano (малийские регистрационные номера с TZ-01C по TZ-04C).Бамако (Мали), 11.07.2018 (с) twitter.com/PresidenceMali

Четыре самолета Super Tucano постройки Embraer, имевшие временную бразильскую регистрацию PT-ZTN, PT-ZTI, PT-ZTJ и PT-ZTF, вылетели 7 июля из Ресифе (Бразилия) и с несколькими остановками достигли Бамако (Мали) 10 июля. В ВВС Мали самолеты получили регистрационные номера с TZ-01C по TZ-04C.

Правительство Мали заключило контракт с бразильской компанией Embraer на приобретение шести самолетов Super Tucano 15 июня 2015 года, однако затем количество приобретаемых самолетов было сокращено до четырех. Видимо, контракт полностью либо частично финансируется в счет западной военной помощи Мали. Помимо поставки самолетов, контракт включает подготовку Embraer десяти летчиков и 17 наземных технических специалистов ВВС Мали, а также предоставление технической поддержки.

Мали стала 16-й страной - эксплуатантом самолетов Super Tucano.

За последние два года ВВС Мали получили также один военно-транспортный самолет Airbus C295W (малийская регистрация TZ-11Т), два китайских легких транспортных самолета HAIG Y-12E (малийская регистрация TZ-21Т и TZ-22Т), два транспортных вертолета Airbus Helicopters H215M Super Puma (малийская регистрация TZ-21 и TZ-22H) и два российских боевых вертолета Ми-35М (малийская регистрация TZ-13H и TZ-14H).

Четыре полученных ВВС Мали турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (А-29) Super Tucano (малийские регистрационные номера с TZ-01C по TZ-04C).Бамако (Мали), 11.07.2018 (с) twitter.com/PresidenceMali и www.facebook.com/malibuzz.tv

Видео (с) Mali Buzz TV:

16.07.2018
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