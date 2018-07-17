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17.07.2018
ТАСС

СМИ: первый британский космодром может быть построен в 2020 году

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UKSA
Британское космическое агентство (UKSA).
Источник: wordpress.com

Отмечается, что космодром может появиться на севере Шотландии

ТАСС, 16 июля. Первый национальный космодром может появиться в Великобритании уже в 2020 году. В качестве площадки для него британцы выбрали удаленный, заболоченный район на северном побережье Шотландии, сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

Полуостров Амхойн в шотландском графстве Сатерленд, расположенный примерно в 56 км от ядерного полигона Дунрей, был выбран в качестве наиболее подходящего места для запуска небольших спутников на полярную орбиту. Предполагается, что главным образом они будут использоваться для наблюдения земной поверхности, а также решения других задач по сбору данных.

Британское космическое агентство (UKSA) первоначально выделило 2,5 млн ($3,3 млн) шотландскому предприятию Highlands and Islands Enterprise (HIE) на строительство объекта. Главным партнером HIE станет американский аэрокосмический гигант Lockheed Martin. Он получил грант от правительства Великобритании в размере 23,5 млн ($31 млн). А всего Лондон ассигнует на реализацию проекта 33,5 млн ($44,3 млн).

"Решение поддержать первый космодром Великобритании в Сатерленде - потрясающая новость для нашего региона и для Шотландии в целом", - подчеркнула главный исполнительный директор HIE Шарлотта Райт. "Международный космический сектор растет, и мы хотим, чтобы регион был готов воспользоваться экономическими выгодами, которые будут получены от этой потрясающей возможности", - добавила она.

Космодром в малонаселенном районе на полуострове Амхойн станет первым подобным сооружением на территории Соединенного Королевства. Север Шотландии является идеальным местом для такой площадки: в случае неудачного запуска ракеты не упадут на населенные пункты.

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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