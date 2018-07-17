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17.07.2018
Российская газета

Пентагон заказал рекордную партию F-35

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Источник: rg.ru

Министерство обороны США и компания Lockheed Martin договорились о закупке 141 истребителя пятого поколения F-35.

- Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin находятся на финальной стадии согласования 11-й партии истребителей. Она станет самой крупной за всю историю сотрудничества, - рассказал DefenceNews источник в военном ведомстве Соединенных Штатов.

Сумма сделки не раскрывается, но представитель Lockheed Martin сообщил изданию, что компания рассчитывает снизить к 2020 году стоимость одного истребителя до 80 миллионов долларов.

F-35 - многоцелевой одноместный истребитель, выполненный с использованием технологий малой заметности. Проект не раз критиковали за высокую стоимость и низкую надежность самолетов. В 2017 году президент США Дональд Трамп добился от компании-производителя снижения цены самолетов для американских ВВС: 95 миллионов долларов против 102.


Антон Валагин

16.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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