Пентагон заказал рекордную партию F-35
Министерство обороны США и компания Lockheed Martin договорились о закупке 141 истребителя пятого поколения F-35.
- Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin находятся на финальной стадии согласования 11-й партии истребителей. Она станет самой крупной за всю историю сотрудничества, - рассказал DefenceNews источник в военном ведомстве Соединенных Штатов.
Сумма сделки не раскрывается, но представитель Lockheed Martin сообщил изданию, что компания рассчитывает снизить к 2020 году стоимость одного истребителя до 80 миллионов долларов.
F-35 - многоцелевой одноместный истребитель, выполненный с использованием технологий малой заметности. Проект не раз критиковали за высокую стоимость и низкую надежность самолетов. В 2017 году президент США Дональд Трамп добился от компании-производителя снижения цены самолетов для американских ВВС: 95 миллионов долларов против 102.
Антон Валагин
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
10.07.2017 Восемь батарей за восемь миллиардов
07.04.2017 СМИ: стоимость F-35 для ВМС США снизится до $100 млн к 2020 году
16.07.2018 Дорого и сердито. В США ищут пути для удешевления программы F-35
09.07.2018 "Идзумо" – мобильная база ВВС США
09.07.2018 Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
03.07.2018 Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
25.06.2018 Как С-400 "сбил" турецкий F-35
03.05.2018 «Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»