Пентагон заказал рекордную партию F-35

Министерство обороны США и компания Lockheed Martin договорились о закупке 141 истребителя пятого поколения F-35.

- Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin находятся на финальной стадии согласования 11-й партии истребителей. Она станет самой крупной за всю историю сотрудничества, - рассказал DefenceNews источник в военном ведомстве Соединенных Штатов.

Сумма сделки не раскрывается, но представитель Lockheed Martin сообщил изданию, что компания рассчитывает снизить к 2020 году стоимость одного истребителя до 80 миллионов долларов.

F-35 - многоцелевой одноместный истребитель, выполненный с использованием технологий малой заметности. Проект не раз критиковали за высокую стоимость и низкую надежность самолетов. В 2017 году президент США Дональд Трамп добился от компании-производителя снижения цены самолетов для американских ВВС: 95 миллионов долларов против 102.

Антон Валагин