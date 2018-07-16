Что самое "кошмарное" из российского оружия. Вновь пытается разобраться National Interest
Если в материале появляется фраза "худший кошмар для НАТО (США)", значит – перед нами новая статья в американском издании The National Interest. А если провести небольшой экскурс в историю публикаций NI, то "худшими кошмарами для НАТО" уже были российские крылатые ракеты "Калибр", российские атомные подводные крейсеры, российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, российская ядерная триада, куда подводные крейсеры входят, а также были - "Кинжал", "Авангард", "Сармат", "Искандер" и др. И у авторов NI уже не должно остаться в списке тех вооружений, которые можно было бы приравнивать к кошмарным.
https://function.mil.ru/
Но автор The National Interest Чарли Гао всё же нашёл в своём блокноте вариант оружия, который можно назвать не просто кошмаром, а "худшим кошмаром наяву".
Таким вооружением, по версии Гао, являются противотанковые ракетные комплексы с различными вариантами боеприпасов.
Из статьи в "Нэшнл Интэрэст":
Россия, кажется, находится на лидирующих позициях по термобарическим и осколочно-фугасным боеприпасам к противотанковым комплексам. Почти каждая ПТУР в России имеет свои варианты комплектации – по цели применения.
Чарли Гао рассказывает читателям, что Россия применяет противотанковые ракеты в Сирии, используя для этого ударные вертолёты.
Американский автор сообщает об эффективности противотанковых ракетных комплексов "Корнет", которые можно применять не только против бронетехники, но и против укреплённых позиций противника, а также против скоплений его живой силы.
Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
13.01.2017 Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)
28.12.2015 От армии-2015 к армии-2016
10.02.2015 Для победы и Олимпиады
09.01.2013 Итоги перевооружения-2012
22.06.2018 У американских авианосцев в Балтийском море нет шансов на выживание
30.05.2018 Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружен до зубов
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
26.02.2018 Шоковая терапия для Запада