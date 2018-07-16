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16.07.2018
Военное обозрение

Что самое "кошмарное" из российского оружия. Вновь пытается разобраться National Interest

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Если в материале появляется фраза "худший кошмар для НАТО (США)", значит – перед нами новая статья в американском издании The National Interest. А если провести небольшой экскурс в историю публикаций NI, то "худшими кошмарами для НАТО" уже были российские крылатые ракеты "Калибр", российские атомные подводные крейсеры, российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, российская ядерная триада, куда подводные крейсеры входят, а также были - "Кинжал", "Авангард", "Сармат", "Искандер" и др. И у авторов NI уже не должно остаться в списке тех вооружений, которые можно было бы приравнивать к кошмарным.

https://function.mil.ru/

Но автор The National Interest Чарли Гао всё же нашёл в своём блокноте вариант оружия, который можно назвать не просто кошмаром, а "худшим кошмаром наяву".

Таким вооружением, по версии Гао, являются противотанковые ракетные комплексы с различными вариантами боеприпасов.

Из статьи в "Нэшнл Интэрэст":

Россия, кажется, находится на лидирующих позициях по термобарическим и осколочно-фугасным боеприпасам к противотанковым комплексам. Почти каждая ПТУР в России имеет свои варианты комплектации – по цели применения.

Чарли Гао рассказывает читателям, что Россия применяет противотанковые ракеты в Сирии, используя для этого ударные вертолёты.

Американский автор сообщает об эффективности противотанковых ракетных комплексов "Корнет", которые можно применять не только против бронетехники, но и против укреплённых позиций противника, а также против скоплений его живой силы.

Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.

15.07.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Искандер
Корнет
С-300
С-400 Триумф
Сармат МБР
Проекты
NATO
Калибр КР
Ядерный щит
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