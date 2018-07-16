Пакистан вооружится турецкими вертолётами
Пакистан и Турция объявили уже о втором крупном оружейном контракте, подписанном в течение одного месяца. Вчера, 14 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что страны финализировали сделку на покупку 30 вертолётов T129 ATAK.
В начале месяца Пакистан и Турция подписали контракт на поставку четырёх корветов турецкого проекта MILGEM. Теперь же страны заключили контракт на поставку 30 вертолётов T129 ATAK турецкого производства.
Как и в предыдущем случае, стороны держат условия сделки в секрете. При этом по неофициальным данным стоимость контракта оценивается в $1,5 млрд. За эту сумму Турция поставит Пакистану ударные вертолёты, вооружение и запчасти для них, а также проведёт обучение пилотов и обслуживающего персонала.
Ударные вертолёты T129 являются лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанного в 80-е годы. Первый полёт A129 Mangusta состоялся в сентябре 1983 года. Всего было произведено 60 вертолётов для итальянской армии. Турция также объявила о планах сборки 60 вертолётов. Т-129 оснащён двумя двигателями LHTEC CTS800-4A, что даёт ему возможность развивать скорость до 270 км/ч при боевом радиусе 561 км. Потолок составляет 6 км. На вооружении вертолёта находится стационарная 20-мм трёхствольная автоматическая пушка, а также подвесные установки для различных типов ракет.
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